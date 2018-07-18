В Австралии разработали новую методику обнаружения меланомы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ученые из австралийского университета Эдит Кован научились обнаруживать меланому на ранних стадиях с помощью анализа крови, сообщает медицинский журнал Oncotarget.

Злокачественная меланома является самой серьезной формой рака кожи и чаще всего бывает вызвана воздействием ультрафиолетовых лучей. Как правило, она начинается с видоизменения родинки или появления нового образования на коже. На сегодняшний день для обнаружения этого быстроразвивающегося заболевания доктора проводят осмотр и биопсию кожи пациента. Однако, по словам исследователей, анализ крови, в отличие от осмотра, может дать более точные результаты и спасти множество жизней.

По данным журнала, анализ заключается в обнаружении антител, которые позволяют различать пациентов с ранней стадией меланомы от здоровых людей. При этом разработанный анализ не поможет в обнаружении других форм рака.

"Обычный анализ крови, проведенный как дополнение к нынешним методам диагностики, может увеличить эффективность обнаружения меланомы, особенно в тех случаях, когда сегодняшние способы являются неприемлемыми для пациента", — говорится в тексте исследования. Удаление злокачественной опухоли на ранних этапах может гарантировать 98-99% шансов на выздоровление. Чем позже она обнаруживается, тем эти шансы становятся меньше.

В эксперименте приняли участие около 250 человек, у половины из которых был рак. Анализ показал верный результат в примерно 81% случаев.

Как заявила руководитель исследовательской группы профессор Мэл Зиман телеканалу Би-би-си, в ближайшие три года будет проведен ряд клинических экспериментов для повышения его точности до 90%. Ученные надеются, что анализ крови для определения меланомы войдет в лечебную практику через пять лет.

По данным Всемирной Организации здравоохранения, меланома является самой смертельно опасной формой рака, которой чаще всего подвержены молодые люди.