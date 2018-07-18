В Австралии разработали новую методику обнаружения меланомы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ученые из австралийского университета Эдит Кован научились обнаруживать меланому на ранних стадиях с помощью анализа крови, сообщает медицинский журнал Oncotarget.
По данным журнала, анализ заключается в обнаружении антител, которые позволяют различать пациентов с ранней стадией меланомы от здоровых людей. При этом разработанный анализ не поможет в обнаружении других форм рака.
"Обычный анализ крови, проведенный как дополнение к нынешним методам диагностики, может увеличить эффективность обнаружения меланомы, особенно в тех случаях, когда сегодняшние способы являются неприемлемыми для пациента", — говорится в тексте исследования. Удаление злокачественной опухоли на ранних этапах может гарантировать 98-99% шансов на выздоровление. Чем позже она обнаруживается, тем эти шансы становятся меньше.
Как заявила руководитель исследовательской группы профессор Мэл Зиман телеканалу Би-би-си, в ближайшие три года будет проведен ряд клинических экспериментов для повышения его точности до 90%. Ученные надеются, что анализ крови для определения меланомы войдет в лечебную практику через пять лет.
По данным Всемирной Организации здравоохранения, меланома является самой смертельно опасной формой рака, которой чаще всего подвержены молодые люди.