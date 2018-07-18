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Восприятие лица человека зависит от приписываемой ему социальной роли

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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетитель у картины Портрет Княгини З.Н.Юсуповой, 1900-1902 на открытии выставки Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в МосквеПосетитель у картины Портрет Княгини З.Н.Юсуповой, 1900-1902 на открытии выставки Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели экспериментальное исследование восприятия индивидуально-психологических особенностей человека по его изображению на художественном портрете и фотографии. Результаты показали, что адекватность восприятия индивидуально-психологических особенностей человека по его портретному изображению несколько выше, чем по его фотоизображению.

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Кроме того, психологи предположили, что реконструкция личности человека, снятого на фотокамеру или "схваченного" кистью художника, осуществляется сторонними наблюдателями преимущественно на основе приписываемой ему социальной роли, а не способа изображения.

Вопросы оценки индивидуально-психологических особенностей человека по выражению его лица активно исследуются в психологической науке. Однако роль формы презентации поведенческой информации о человеке (непосредственное восприятие лица, видео- или фотоизображение, художественный портрет) относится к числу недостаточно изученных тем.

По словам специалистов, большинство исследований восприятия эмоциональных состояний и индивидуально-психологических свойств человека выполняются на стандартизированных фотоизображениях лица. При этом исследования, выполненные на материале портретных изображений, носят единичный характер, хотя их использование предоставляет возможности для психологического анализа не только персонажа художественного произведения, но и зрителя.

Ученые МГППУ провели экспериментальное исследование, сопоставляя оценки индивидуально-психологических особенностей лиц, изображенных на классическом портрете и фотографии. Эксперимент проводился в два этапа. На первом — испытуемые произвольно описывали наиболее вероятные свойства персонажей. На втором – определяли базовые ценности, которые, по их мнению, присущи натурщикам, чьи изображения в случайном порядке последовательно появлялись на экране ЖК монитора.

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"Методологической основой выполненного исследования являются ключевые положения когнитивно-коммуникативного подхода, разработанного советским психологом Борисом Ломовым. Он базируется на утверждении о неразрывной связи познания и общения: восприятие другого человека носит системный характер и имеет статус когнитивно-коммуникативного события", – рассказал директор Центра экспериментальной психологии МГППУ, профессор Владимир Барабанщиков.

В качестве демонстрируемого испытуемым материала использовались 20 изображений: 10 фотографий и 10 художественных портретов известных личностей России рубежа XIX – XX веков. Среди них Федор Шаляпин, Александр Блок, императрица Мария Федоровна. Художественные изображения и снимки царских особ, общественных деятелей и творческих личностей выполнялись примерно в одном возрасте. Видеокопии портретов и фотографий были предварительно подвергнуты специальной обработке. Так, с помощью программы Adobe Photoshop CS4 удалены детали интерьера, фон. Оставлены только изображения лица анфас без украшений и излишних деталей. Для оценки материала использовалась методика "Свободное описание", биографический метод (анализ дневников, писем) и методика "Ценностный спектр" психолога Дмитрия Леонтьева.

Ученые выяснили, что в описаниях разных изображений одного и того же лица реализуется набор сходных характеристик личности. Между тем при описании портретов испытуемые использовали более богатую лексику, перечисляли больше индивидуально-психологических особенностей, чем при экспозиции фотографий. Оценки личности по портретным изображениям требовали дополнительного времени и наиболее полно соответствовали характеристикам современников запечатленных персонажей. Тем не менее, значимых различий в количестве приписываемых ценностей художественным и документальным изображениям лица специалистами не обнаружено.

"Реконструкция личности персонажей сторонними наблюдателями осуществляется не на основе типа изображения лица, а на основе приписываемой персонажу социальной роли", – подчеркнул Владимир Барабанщиков.

Ученые пришли к предварительному выводу, что в контексте способов презентации личности классический портрет играет роль своеобразной точки отсчета. Он выражает сгусток качеств, адекватно характеризующий внутренний мир персонажа. Значимость фотографии лица (как предмета и средства психологического исследования) обусловлена тем, насколько близко снимок приближается к портрету. Либо обнаруживает скрытые, не всегда явные особенности личности.

Подчеркнув, что "это только начало исследования, буквально пилотажные данные", ученые тем не менее не исключили, что его результаты могут быть в будущем полезны в тех областях практики, где играет большую роль точность межличностного восприятия, а именно в работе таможенной службы, в криминалистике, в косметологии и пр.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Экспериментальная психология".

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