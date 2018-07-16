В Черном море пройдет экспедиция по поиску затонувших военных кораблей СССР

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минобороны РФ проведет шестую подводную экспедицию по поиску мест гибели советских кораблей в годы Великой Отечественной войны в Черном море, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе военного ведомства.

"В период с 17 по 27 июля 2018 года в акватории Черного моря состоится шестая подводная экспедиция Минобороны России по поиску мест гибели советских кораблей и судов периода Великой Отечественной войны. В экспедиции примут участие представители Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", — говорится в сообщении.

Как отмечается, гидрографическое судно Черноморского флота ГС-86 с экспедицией на борту пройдет свыше 700 миль, при этом будет исследовано гидролокатором бокового обзора сплошным сканированием 30 квадратных миль морского дна, запланировано обследования предположительных мест гибели десяти кораблей.

Сообщается, что в преддверии Дня Военно-морского флота в одном из установленных мест гибели корабля с экипажем будет проведена церемония отдания воинских почестей с оркестром, почетным караулом, возложением венков на воду и проведением салюта. Кроме того, планируется отыскать и поднять фрагменты вооружения и техники того периода истории страны. Руководить экспедицией будет заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

"Мы приложим все усилия и используем накопленный за предыдущие экспедиции опыт, чтобы ко Дню Военно-морского флота еще раз напомнить соотечественникам о героических и славных страницах военно-морской истории нашего народа и подвигах моряков-черноморцев во время Великой Отечественной войны", — приводятся слова Таранова в релизе.