Ученые: за счет МРТ можно будет не только диагностировать, но и лечить рак

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новый тип контрастных агентов для магнитно-резонансной томографии (МРТ) на основе биодеградируемых кремниевых наночастиц, которые могут одновременно использоваться как для диагностики, так и для терапии онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physics.

МРТ – мощный метод биомедицинской диагностики, в котором обычно используется ядерный магнитный резонанс атомов водорода (протонов). При работе томографа создается магнитное поле, которое "выстраивает" протоны атомов водорода в магнитном поле в процессе воздействия радиоволн.

Некоторые исследования требуют использования контрастных агентов для повышения точности и информативности изображения. Контрастный сигнал в МРТ зависит главным образом от степени изменения продольного или поперечного времен релаксации. Время релаксации – это время, за которое протоны возвращаются к равновесному состоянию. Оно зависит от окружающих протон молекул и атомов и различно у здоровых и больных тканей.

В некоторых случаях патологию можно определить благодаря контрастным агентам, которые локально изменяют времена релаксации больной ткани. Комбинация МРТ и контрастных агентов увеличивает возможности изображения воспалений, таких, как опухолевый ангиогенез при онкологии.

В НИЯУ МИФИ разработали новый тип контрастного агента на основе кремниевых наночастиц, который позволяет сочетать терапию и диагностику. По словам профессора ИФИБ НИЯУ МИФИ и МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Тимошенко, это пример развития нанотераностики – сочетания методов диагностики и терапии в наноразмерном масштабе.

Тераностические агенты для МРТ предполагают комбинацию контрастных агентов с терапией, которую проводят за счет выделения нанокапсулированнных лекарств и/или дополнительного воздействия физическими полями либо излучениями. "Поскольку МРТ широко используется в онкодиагностике, разработка нового типа контрастного агента, которого также можно использовать и для щадящей терапии онкологических заболеваний – очень важна для современной медицины", – заявляет Виктор Тимошенко.

Материалы нанотераностики должны быть не токсичны и совместимы с организмом человека. Еще одним необходимым свойством является "невидимость" для иммунной системы – иначе она просто уничтожит их. Также наночастицам нельзя накапливаться в организме, а их поверхность не должна загрязняться.

Как считают представители лаборатории "Нанотераностика" Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ, использование наночастиц кремния для обнаружения пораженных клеток – один из самых перспективных методов нанотераностики рака. Такие наночастицы сами по себе не вредны для организма, но могут под действием радиоволн разогреваться до температуры порядка и выше 42° С (это называется гипертермией), что обеспечивает локальное уничтожение раковых клеток.