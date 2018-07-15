Допинг для мозга: можно ли стать умнее с помощью таблеток

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Современному человеку все труднее справляться с обработкой постоянно увеличивающихся объемов информации. Память и внимание сегодня — ценнейший ресурс. В надежде улучшить когнитивные способности на Западе нередко прибегают к лекарственным нейростимуляторам. РИА Новости разбирается, что это такое и действительно ли таблетки способны сделать нас умнее.

"умных таблеток" в США

—

почти 30 процентов населения. Таковы данные международного анонимного опроса, в котором в общей сложности приняли участие около ста тысяч человек из 15 стран

—

.

Здоровые молодые люди принимают лекарства, предназначенные для лечения синдрома гиперреактивности и дефицита внимания, нарушений сна, старческой деменции и других неврологических заболеваний. В Европе за последние два года доля тех, кто, не имея медицинских показаний, прошел курс препаратов, улучшающих когнитивные функции, выросла с пяти до 14 процентов. Больше всего любителей79 640 в 2015 году и 29 758 в 2017-м

Данных по России нет. Но, согласно исследованиям отечественных ученых, в стране продажи лекарств для улучшения памяти и повышения концентрации внимания — к ним относятся ноотропы — в среднем растут на два процента в год, и в ближайшие десять лет стоит ожидать увеличения этого показателя на 15-20 процентов.

© L. J. Maier et al. Int. J. Drug Policy 58, 104–112 (2018) Девять стран с самым высоким уровнем употребления препаратов для улучшения памяти и повышения концентрации внимания без медицинских показаний © L. J. Maier et al. Int. J. Drug Policy 58, 104–112 (2018) Девять стран с самым высоким уровнем употребления препаратов для улучшения памяти и повышения концентрации внимания без медицинских показаний

Быстрее думать, легче запоминать

© Fotolia / decade3d Медики раскрыли необычную связь между аутизмом и формой мозжечка

Словом, эти чудо-таблетки действуют как нейромедиаторы — вещества, с помощью которых нервные клетки обмениваются электрохимическими сигналами. Ноотропы и нейропротекторы меняют содержание этих сигналов или же модифицируют правила их обработки. В результате человек лучше сосредотачивается, становится внимательнее, быстрее думает и больше запоминает.

Например, пирацетам и его производные улучшают кровоток в мозге и служат для образования в нем новых связей. Считается, что это помогает при решении любых задач. Глицин (или аминоуксусная кислота) — наиболее популярный ноотроп среди российских студентов — улучшает память и ассоциативные процессы. Производные диметиламиноэтанола усиливают ацетилхолин — нейромедиатор, отвечающий за когнитивные функции.

(Не)доказанная эффективность

"Врачи рекомендуют принимать эти препараты для повышения концентрации внимания, активизации мыслительных процессов во время экзаменов, подготовки важного проекта, отчета, написания диссертационной, дипломной работы. Также их назначают при реабилитационных мероприятиях, например, после перенесенного инсульта", — объясняет Соколова.

То, что ноотропы и нейропротекторы действительно помогают быстрее думать и больше запоминать, показано в серии экспериментов. Ученые из Кембриджского университета давали части испытуемых модафинил — препарат для лечения сонливости и синдрома гиперреактивности и дефицита внимания. Вторая группа принимала плацебо. Те, кто употреблял модафинил, лучше справлялись с тестами на когнитивные способности.

Впрочем, заведующий кафедрой нервных болезней Первого МГМУ имени Сеченова профессор Владимир Парфенов указывает, что данных об эффективности чудо-таблеток все равно недостаточно. Так, в исследовании американских ученых пациенты, принимающие ноотропы (пирацетам, фенипирацетам и другие), демонстрировали улучшение когнитивных функций, но незначительное. Некоторые специалисты уверены, что подобное можно списать на плацебо-эффект или на действие других лекарств и факторов.

"Действительно, ноотропы способны улучшить высшие психические функции, но не доказано их влияние на клинические важные показатели, такие как улучшение восстановления после повреждения головного мозга (инсульт, травма), предупреждение слабоумия", — уточняет профессор Парфенов.

Пить или не пить?

—

Есть проблема и помимо недоказанной эффективности: у ноотропов и нейропротекторов серьезные побочные эффекты. Например, тот же модафинил вызывает зуд и кожную сыпь, а ританилзависимость, тревожное расстройство, проблемы с сердечно-сосудистой системой и потерю веса.

Кроме того, по словам Любови Соколовой, бесконтрольный, длительный прием чудо-таблеток может закончиться истощением энергетических (метаболических) запасов мозга, провокацией перевозбуждения, повышением тревожности и нарушениями сна. Это ослабит трудоспособность и мыслительную активность, то есть вызовет прямо противоположный эффект.

Другая трудность, возникающая в связи с приемом ноотропов, — этическая. Нейропсихолог из Кембриджского университета Барбара Сахакян в книге "Неразумные шаги" (Bad Moves) отмечает, что из-за высокой стоимости ноотропов последнего поколения только богатые смогут их себе позволить и, соответственно, усилится социальное неравенство. Наконец, трудно спрогнозировать, чем закончится увлечение молодежи "умными таблетками", ведь никаких данных о долгосрочном влиянии ноотропов на мозг нет.