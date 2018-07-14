Рогозин поручил сформировать холдинг ракетного двигателестроения

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял решение немедленно приступить к формированию корпорации ракетного двигателестроения на базе НПО "Энергомаш".
"При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники) принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Формирование холдинга на базе НПО "Энергомаш" ведётся уже несколько лет, но завершение процессе постоянно откладывается.
Объединенная ракетно-космическая корпорация (входит в Роскосмос) предложила сформировать холдинг предприятий ракетного двигателестроения ещё в 2015 году. Набсовет ОРКК поддержал предложение в 2016 году, правление Роскосмоса — в 2017 году. Как сообщалось, юридическое оформление интегрированной структуры планируется завершить к концу 2018 года.
Аналогичная структура, но для авиации, была создана в 2007 году в рамках госкорпорации "Ростех" — Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), в состав которой вошли производители двигателей для военной и гражданской авиации, турбин для нефтегазовой отрасли.
При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения pic.twitter.com/SDXv14xydt
— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 14 июля 2018 г.