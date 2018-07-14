Рогозин поручил сформировать холдинг ракетного двигателестроения

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял решение немедленно приступить к формированию корпорации ракетного двигателестроения на базе НПО "Энергомаш".

"При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники) принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Формирование холдинга на базе НПО "Энергомаш" ведётся уже несколько лет, но завершение процессе постоянно откладывается.

Объединенная ракетно-космическая корпорация (входит в Роскосмос) предложила сформировать холдинг предприятий ракетного двигателестроения ещё в 2015 году. Набсовет ОРКК поддержал предложение в 2016 году, правление Роскосмоса — в 2017 году. Как сообщалось, юридическое оформление интегрированной структуры планируется завершить к концу 2018 года.

Аналогичная структура, но для авиации, была создана в 2007 году в рамках госкорпорации "Ростех" — Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), в состав которой вошли производители двигателей для военной и гражданской авиации, турбин для нефтегазовой отрасли.