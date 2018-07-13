В Сети опубликовали фото солнечного затмения с суперлуной

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей поделились первыми кадрами солнечного затмения, которое в этот раз совпало с суперлунием и произошло в пятницу, 13 июля.

Само затмение началось в 4:48 по московскому времени на восходе солнца в юго-западной части Индийского океана, а завершилось через 2,5 часа.

The Great 2018 Australian #Solar #Eclipse in #Melbourne at 13:23 local time.



Nikon D750 on a 20cm @MeadeInstrument LX200 with a home made Baader solar filter. Single 1/400s exposure at ISO100. pic.twitter.com/kx11EqcHH0 — Peter 🔭☕️ (@cafuego) 13 июля 2018 г.

​Это затмение стало вторым за текущий год. Первое состоялось 15 февраля, а следующее ожидается 11 августа. При этом в августе затмение можно будет наблюдать в приполярной зоне Северного полушария.