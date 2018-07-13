Оценить новую методику борьбы с раком можно через 5-10 лет, считает эксперт

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Оценить эффективность новой методики, заставившей раковые клетки разрушать опухоль, можно будет не ранее чем через 5-10 лет, заявил РИА Новости заведующий отделом развития и внешних связей, научный сотрудник ФГБУ "НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова" Юрий Комаров.

Ученые из Гарвардской медицинской школы в США разработали две методики борьбы с опухолями при помощи генетически модифицированных раковых клеток, циркулирующих в кровотоке. Их исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

"Это исследование проводили в пробирке и проводили на некотором количестве мышей с определенными типами опухолей. Такого типа исследований на доклинической фазе достаточно много, это как один из новых методов, которые показывают эффект на малой выборке мышей, но в клинике не факт, что будут работать", — заявил эксперт.

"Если говорить о том, через сколько это может войти в практику, то это на самом деле достаточно длительный процесс. Необходимо провести серьезные предклинические исследования на различных животных с различными опухолями и после подтверждения безопасности метода в первой фазе можно переходить на вторую и третью фазу клинических исследований, где можно будет оценить эффективность данного метода в отношении человека", — отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что в среднем "такие исследования показывают свою эффективность не ранее чем через 5-10 лет". Эксперт также рассказал, что в России проводится немало аналогичных исследований, в том числе на этапе клинических исследований.

Циркулирующие опухолевые клетки отделяются от первоначально возникшего в организме новообразования и попадают в кровоток, но в дальнейшем могут вернуться в опухоль. Они отвечают за появление метастазов — отдаленных вторичных очагов заболевания.

В качестве средства против опухолей ученые использовали так называемый белок-убийцу S-TRAIL, который оказался наименее вреден для здоровых клеток организма. Этот белок способен спровоцировать апоптоз — программируемую гибель клетки.

В своем исследовании американские медики испробовали два подхода к терапии циркулирующими клетками. В первом случае они использовали клетки глиобластомы — агрессивной опухоли мозга — изначально устойчивые к воздействию S-TRAIL. Однако, подвергнув их генной модификации, ученые смогли заставить их активно вырабатывать белок-убийцу и затем ввели эти клетки подопытным мышам с первичными опухолями.

Второй способ применили для грызунов с повторно возникшими опухолями. Из ткани их первичных новообразований ученые получили клетки, чувствительные к S-TRAIL, и с помощью генной инженерии сначала отключили рецепторы, отвечающие за эту восприимчивость, чтобы клетки не уничтожили себя раньше времени. После этого подготовленные клетки также заставили производить S-TRAIL и ввели их животным. В оба типа клеток встроили "выключатель", запускающий процесс самоуничтожения клеток-убийц по окончании лечения.

По словам ученых, оба испытанных способа оказались эффективными. В тестах участвовали мыши с первичными и вторичными опухолями мозга и молочной железы. В результате медикам удалось уменьшить размер опухолей всех типов, а мыши, прошедшие такое лечение смогли жить дольше.