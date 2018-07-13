Совфед одобрил закон о полномочиях РАН

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенаторы в пятницу одобрили внесенный в парламент президентом РФ закон, уточняющий цели деятельности Российской академии наук (РАН), ее основные задачи, функции и полномочия.

К целям деятельности РАН закон относит прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных организаций высшего образования.

Кроме того, к задачам академии относится проведение финансируемых за счет ассигнований федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере ОПК в интересах обороны и безопасности государства, а также организация разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период и ее представление в правительство РФ.

Закон, кроме этого, уточняет положения закона, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту и правительству РФ, а также детализирует функции академии в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.

Новая норма также предусматривает участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Кроме этого, в целях обеспечения взаимодействия организации с органами госвласти предусматривается "право РАН направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания".

Устанавливается, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ, внесении изменений в уставы в части осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, об утверждении уставов в новой редакции этих организаций принимаются по согласованию с РАН. Предусматривается уточнение ряда положений закона, касающихся назначения руководителей таких организаций.