Медики раскрыли необычную связь между аутизмом и формой мозжечка

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Нарушения в структуре и необычно простое устройство мозжечка оказались одними из самых надежных индикаторов развития аутизма, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Наши наблюдения показывают, что нам стоит радикально пересмотреть то, как мозжечок влияет на развитие детей, склонных к аутизму. Различия в восприятии окружающего мира, связанные с ним, могут сильно сказываться на развитии коры мозга и формировании тех черт, которые отличают аутистов от остальных людей", — рассказывает Кристина Денисова из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

По данным органов здравоохранения США, расстройства аутистического спектра встречаются у одного из 68 детей в мире. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%.

За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности. Более того, недавно биологи нашли свидетельства того, что аутизм может вызываться бактериями или высоким уровнем клеточного стресса во время развития зародыша.

Денисова и ее коллеги открыли еще одну интересную закономерность, которая очень сильно влияет на развитие аутизма, наблюдая за тем, как различается работа мозжечка у носителей этого синдрома и остальных людей.

"Большие полушария и прочие отделы нашего мозга содержат в себе лишь 20% нервных клеток – остальные 80% приходятся на мозжечок. Иными словами, можно сказать, что мы изучали лишь пятую часть нейронов мозга, пытаясь понять то, почему он развивается неправильно у аутистов", — продолжает биолог.

Руководствуясь подобными соображениями, биологи сравнили уровень активности, размеры и другие свойства мозжечка у двух десятков детей в возрасте от семи до десяти лет, страдавших от аутизма, и аналогичного числа их сверстников. Для этого ученые просветили их мозг при помощи магнитно-резонансного томографа и проследили за тем, какие регионы мозжечка наиболее активны и у тех, и у других школьников.

Эти наблюдения раскрыли несколько вещей, объединяющих всех детей-аутистов и отделяющих их от сверстников. Во-первых, их мозжечок имел достаточно простую структуру – он был более "плоским", чем аналогичная часть мозга их сверстников, покрытая большим числом извилин.

Во-вторых, ученые нашли у них несколько аномалий в активности разных регионов мозжечка, которые не встречаются у детей, чье развитие протекает нормально. Как правило, чем больше подобных нарушений в работе у них имелось, тем сильнее были выражены симптомы аутизма, и наоборот – аутисты с "нормальным" мозжечком вели себя почти так же, как остальные дети.

Сейчас, по словам Денисовой, ее команда проводит аналогичные наблюдения среди младенцев и ясельников. Эти замеры, как надеются ученые, помогут им понять, можно ли предсказать развитие аутизма по подобным нарушениям в структуре и в работе мозжечка.

