Россия и Китай будут сотрудничать в освоении Луны

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Представители "Роскосмоса" и Китайской национальной космической администрации (КНКА) дополнили программу двустороннего сотрудничества на 2018-2022 годы проектами, связанными с изучением и освоением Луны, говорится в сообщении госкорпорации.

"В Москве завершилось заседание российско-китайской рабочей группы. В ходе заседания российская и китайская стороны обсудили реализацию программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы, в результате чего было принято совместное решение дополнить указанную программу сотрудничества проектами, связанными с изучением и освоением Луны", — отмечается в сообщении.

Также партнеры рассмотрели результаты работы подгрупп в области дистанционного зондирования Земли, космического мусора и электронной компонентной базы космического назначения, заседания которых прошли накануне в Москве. Подгруппы были созданы для развития кооперации в рамках программы сотрудничества.

Кроме того, "на полях" заседания рабочей группы состоялись переговоры между АО "Главкосмос" (выступает в качестве координатора российско-китайской программы сотрудничества) и представителями КНКА, в ходе которых был обсужден ход исполнения текущих коммерческих контрактов, выполняемых в рамках реализации программы сотрудничества.