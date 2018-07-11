Продолжительная жара ухудшает работу мозга, выяснили ученые

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Длительные эпизоды жары не только негативно влияют на здоровье пожилых людей, но и на когнитивные способности всех категорий населения, в том числе детей и молодежи, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS Medicine.

"Большинство подобных исследований сфокусировано на наблюдениях за здоровьем пожилых людей и других уязвимых групп населения, что создает впечатление, что волны жары в целом мало влияют на жизнь остальных людей. Мы проверили, так ли это, наблюдая за жизнью студентов в одном из общежитий Бостона во время подобного эпизода", — заявил Хосе Седеньо-Лоран (Jose Cedeno-Laurent) из Гарвардского университета (США).

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые "экстремальные погодные явления" – периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.

Как отмечал академик Игорь Мохов в интервью РИА "Новости", частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности – каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.

Седеньо-Лоран и его коллеги попытались оценить другие последствия волн жары, которые не приводят к гибели людей, но заметно ухудшают им жизнь. Для этого они набрали группу добровольцев из четырех дюжин студентов, живших в общежитиях университетов Бостона.

Половина из них жила в комнатах, оборудованных кондиционером, а остальные – в более старых зданиях, где подобного "предмета роскоши" не было. В июле 2016 года они пережили несколько волн жары, что позволило ученым оценить то, как эти эпизоды влияли на их физические и когнитивные способности.

Для этого Седеньо и его команда периодически просили студентов пройти два простых теста на память и внимательность, используя их же собственные смартфоны. Они должны были назвать цвета, в которые были окрашены слова, выводимые на экран, и решить несколько простейших арифметических задач. И в том, и в другом задании были небольшие "подвохи", которые проверяли внимательность добровольцев.

И те, и другие студенты одинаково хорошо справлялись с этими задачами во время "нормальной" погоды, однако ситуация резко изменилась после наступления волны жары, которая царила в Бостоне на протяжении недели с 12 по 20 июля 2016 года.

В среднем, результаты студентов, живших в простых комнатах, ухудшились на 13% по сравнению с их "конкурентами" из кондиционируемых помещений, причем в некоторых случаях различия в скорости реакции и точности ответов доходили до 30-50%.

Что интересно, самый сильный "провал" в интеллектуальных способностях пришелся не на пик волны жары, а на первые дни похолодания. В это время, как отмечают ученые, температуры воздуха на улице уже уменьшились, однако помещения еще оставались прогретыми, что могло особым образом влиять на работу мозга и организма студентов.

Как подчеркивают ученые, жара будет еще сильнее влиять на когнитивные способности и скорость реакции людей в возрасте или носителей различных хронических болезней, что следует учитывать и медицинским, и социальным службам крупных городов при борьбе с последствиями подобных проявлений глобального потепления.