Водолазы МЧС обеспечат безопасность космонавтов во время тренировок

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Водолазы МЧС РФ будут страховать космонавтов, отрабатывающих действия после посадки аппарата на воду на базе Ногинского спасательного центра МЧС РФ в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина на базе Ногинского спасательного центра МЧС России начнет тренировку космонавтов по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность. Обеспечивать безопасность при проведении тренировки будут специалисты водолазной службы Ногинского СЦ", — сказал собеседник агентства.

В тренировке примет участие космонавт "Роскосмоса" Андрей Борисенко и астронавт НАСА Джессика Миер. По сценарию они должны экстренно покинуть спускаемый на воду аппарат после обнаружения условной течи, ознакомиться с содержимым штатного носимого аварийного запаса, а также проработать порядок взаимодействия космонавтов и астронавтов с поисково-спасательными службами.

"На вооружении водолазов в подразделениях МЧС России находятся современное и высокотехнологичное снаряжение и средства для обеспечения подводных спусков и работ. Для восстановления спасателей-водолазов после спусков под воду имеются барокамеры в составе мобильного водолазного комплекса на базе автомобиля КамАЗ, а также стационарные барокомплексы отечественного производства", — сказал представитель пресс-службы.