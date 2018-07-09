Ученые раскрыли секрет долголетия

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Прогулки на свежем воздухе положительно влияют на здоровье человека и значительно снижают риск преждевременной смерти. К таким выводам пришли ученые из Университета Восточной Англии, сообщает портал EurekAlert!.

Научная группа проанализировала данные более чем 140 исследований из 20 стран, в которых приняло участие более 290 миллионов человек. Сотрудники университета сравнили показатели пациентов, имеющих неограниченный доступ к зеленым зонам, и тех, кто проводит на свежем воздухе не так много времени.

"Мы обнаружили, что время пребывания в естественных зеленых насаждениях <…> связано с разнообразными и значительными преимуществами для здоровья. Это снижает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, преждевременной смерти и преждевременных родов, а также увеличивает продолжительность сна", — говорится в работе.

Кроме того, прогулки на свежем воздухе положительно влияют на уровень стресса, кровяного давления, сердечного ритма и общие показатели здоровья, отмечают исследователи.

"Люди, живущие вблизи зеленого пространства, скорее всего, имеют больше возможностей для физической активности и общения. Между тем, воздействие разнообразных бактерий, присутствующих в природных зонах, может также положительно влиять на иммунную систему и снижать развитие воспалений", — подчеркивают ученые.

Как считают специалисты, одной из причин положительного влияния прогулок на здоровье могут быть фитонциды – биологически активные вещества, образуемые растениями и убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий.

По мнению ученых, нахождение на свежем воздухе может стать отличной профилактикой заболеваний или даже альтернативой или дополнением медикаментозного лечения.