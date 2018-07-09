Эксперт считает преждевременным говорить об эффективной вакцине против ВИЧ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Говорить о создании эффективной вакцины против ВИЧ преждевременно, пока можно сказать только о препарате, который способен создавать иммунный ответ, при этом такой иммунный ответ не исключает возможность инфицирования ВИЧ, считает руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

Ранее в научном журнале Lancet была опубликована статья, в которой сообщалось, что международная группа ученых провела масштабные клинические испытания новой вакцины Ad26 против вируса иммунодефицита человека с участием почти 400 взрослых людей. Результаты тестирования подтвердили наличие стойкого иммунного ответа против вируса. Параллельно ученые провели испытания на обезьянах, инфицированных вирусом, схожим с ВИЧ. Отмечается, что шесть доз вакцины обеспечили полную защиту у двух третей животных после шести инъекций.

"Пока говорить, что это самая эффективная вакцина мы не можем, потому что у людей, которые инфицированы ВИЧ, у них тоже вырабатываются антитела, но при этом у них развивается СПИД. Пока можно говорить только о препарате, который способен создавать иммунный ответ", — рассказал РИА Новости Покровский.

Он пояснил, что эффективность этой вакцины могут доказать только испытания, проведенные в полевых условиях, когда большое количество людей вакцинируется и их наблюдают в течение 3-5 лет – сколько из них заразилось ВИЧ по сравнению с теми, кто не получал такую вакцину. Если процент зараженных среди тех, кто получил вакцину, будет меньше, то можно будет заявлять об эффективности.

"В данном случае были еще опубликованы данные про обезьян, но и они там не получили 100% защиты. Если даже у обезьян нет 100-процентной защиты, то говорить о том, что вакцина будет эффективна на людях, – это более чем преждевременно", — отметил Покровский.