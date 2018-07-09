На Тамани нашли остатки древнегреческих музыкальных инструментов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ученые Института археологии РАН при раскопках на Таманском полуострове обнаружили остатки древнегреческих арфы и лиры, такие находки чрезвычайно редки и поэтому являются важным событием не только с точки зрения изучения истории Боспора и Северного Причерноморья, но и всего древнегреческого мира, сообщается в пресс-релизе института.

"До настоящего времени нам была известна одна частично сохранившаяся древнегреческая арфа из некрополя Пирея (Афины) и колки от арфы из некрополя города Тарант, расположенного на территории Великой Греции в Южной Италии. В некрополе Пирея арфа найдена в могиле последней трети V века до нашей эры. Колки от арфы в некрополе Таранта найдены в семейной усыпальнице III–II веков до нашей эры. В этом ряду арфа, найденная на Тамани, оказывается одним из самых ранних и хорошо сохранившихся во всем древнегреческом мире", – отметил руководитель Сочинской экспедиции Роман Мимоход, слова которого приводятся в сообщении.

Некрополь поселения "Волна-1" находится недалеко от поселка Волна у подножия горы Зеленская в Темрюкском районе Таманского полуострова. По данным, полученным археологами, здесь со второй четверти VI века до нашей эры и до IV веках до нашей веры существовал греческий полис – один из городов Боспорского царства, располагавшегося по обе стороны Керченского пролива.

Арфа, найденная в некрополе "Волна-1", представляет собой вариант древнегреческой арфы, известной по античным источникам под названием "тригон".

Лира, в отличие от арфы, считалась греческим инструментом. В античном мире существовало несколько типов лир, самым распространенным из которых была кифара – инструмент с деревянным корпусом и перекладиной, на которую с помощью штифтов натягивались струны одинаковой длины и разной толщины. Кифара считалась мужским инструментом, музыкант, играющий на кифаре, назывался кифаристом, а певец, который аккомпанировал своему пению – кифаредом. Играли на кифаре сидя или стоя, извлекая звуки костяным или деревянным плектром.

Детали кифары были обнаружены в другом погребении V века до нашей эры, предположительно воинском: рядом с останками находился меч, рядом был похоронен конь. Археологи нашли костяную деталь для крепления струн (струнодержатель) и железный порожек, который поднимал струны над декой. У порожка на концах сохранились остатки дерева, что свидетельствует о том, что он крепился на деревянном корпусе музыкального инструмента. Судя по числу и расположению прорезей, на инструменте было семь струн. Рядом с остатками кифары была обнаружена костяная резная пластина, похожая на плектр.

"Подобные детали встречаются у двух видов древнегреческих музыкальных инструментов: у лир и у их разновидностей – кифар. Так как лира, как правило, имела резонатор из панциря черепахи, следов которого в погребении обнаружено не было, то мы склоняемся к мнению, что перед нами остатки древнегреческой кифары. Резная пластина, которая может быть как украшением этого музыкального инструмента, так и плектром для игры на струнных инструментах – деталь, так же характерная для кифар. Это первая известная нам находка фрагментов кифары", – подчеркнул Мимоход.