РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

На Тамани нашли остатки древнегреческих музыкальных инструментов

03190
CC BY 2.0 / Институт археологии РАН / арфаАрфа-тригон: костяная основа с бронзовыми колкамиАрфа-тригон: костяная основа с бронзовыми колками
CC BY 2.0 / Институт археологии РАН / арфа
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ученые Института археологии РАН при раскопках на Таманском полуострове обнаружили остатки древнегреческих арфы и лиры, такие находки чрезвычайно редки и поэтому являются важным событием не только с точки зрения изучения истории Боспора и Северного Причерноморья, но и всего древнегреческого мира, сообщается в пресс-релизе института.

Статуя Осириса, найденная в ступенчатой пирамиде Джосера
© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt // Luxor Times
Археологи нашли статую бога в первой пирамиде Древнего Египта

"До настоящего времени нам была известна одна частично сохранившаяся древнегреческая арфа из некрополя Пирея (Афины) и колки от арфы из некрополя города Тарант, расположенного на территории Великой Греции в Южной Италии. В некрополе Пирея арфа найдена в могиле последней трети V века до нашей эры. Колки от арфы в некрополе Таранта найдены в семейной усыпальнице III–II веков до нашей эры. В этом ряду арфа, найденная на Тамани, оказывается одним из самых ранних и хорошо сохранившихся во всем древнегреческом мире", – отметил руководитель Сочинской экспедиции Роман Мимоход, слова которого приводятся в сообщении.

Некрополь поселения "Волна-1" находится недалеко от поселка Волна у подножия горы Зеленская в Темрюкском районе Таманского полуострова. По данным, полученным археологами, здесь со второй четверти VI века до нашей эры и до IV веках до нашей веры существовал греческий полис – один из городов Боспорского царства, располагавшегося по обе стороны Керченского пролива.

Артефакты, найденные в развалинах древнейшей пивоварни Земли в дельте Нила
© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor Times
Археологи нашли в Египте развалины древнейшей пивоварни на Земле
Арфа, найденная в некрополе "Волна-1", представляет собой вариант древнегреческой арфы, известной по античным источникам под названием "тригон".

Лира, в отличие от арфы, считалась греческим инструментом. В античном мире существовало несколько типов лир, самым распространенным из которых была кифара – инструмент с деревянным корпусом и перекладиной, на которую с помощью штифтов натягивались струны одинаковой длины и разной толщины. Кифара считалась мужским инструментом, музыкант, играющий на кифаре, назывался кифаристом, а певец, который аккомпанировал своему пению – кифаредом. Играли на кифаре сидя или стоя, извлекая звуки костяным или деревянным плектром.

Позднескифский могильник II-IV веков нашей эры, найденный при раскопках на будущей автотрассе Таврида в районе Севастополя. 29 июня 2018
© Фото : институт археологии РАН
Археологи нашли в Крыму неразграбленный некрополь поздних скифов
Детали кифары были обнаружены в другом погребении V века до нашей эры, предположительно воинском: рядом с останками находился меч, рядом был похоронен конь. Археологи нашли костяную деталь для крепления струн (струнодержатель) и железный порожек, который поднимал струны над декой. У порожка на концах сохранились остатки дерева, что свидетельствует о том, что он крепился на деревянном корпусе музыкального инструмента. Судя по числу и расположению прорезей, на инструменте было семь струн. Рядом с остатками кифары была обнаружена костяная резная пластина, похожая на плектр.

"Подобные детали встречаются у двух видов древнегреческих музыкальных инструментов: у лир и у их разновидностей – кифар. Так как лира, как правило, имела резонатор из панциря черепахи, следов которого в погребении обнаружено не было, то мы склоняемся к мнению, что перед нами остатки древнегреческой кифары. Резная пластина, которая может быть как украшением этого музыкального инструмента, так и плектром для игры на струнных инструментах – деталь, так же характерная для кифар. Это первая известная нам находка фрагментов кифары", – подчеркнул Мимоход.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена