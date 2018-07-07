"Все очень индивидуально". Заменит ли горький шоколад лекарства

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Шоколад давно интересует науку. Ученые тщательно изучают его состав и влияние на здоровье. В День шоколада РИА Новости вместе с экспертами рассказывает, почему горький шоколад в разумных дозах полезен и зачем нужен его низкокалорийный аналог.

Когда кусочек шоколада тает на языке, в организм попадает множество полезных веществ. Аминокислота триптофан стимулирует выработку гормона счастья — серотонина, а флавоноиды (органические соединения, отвечающие за насыщенный цвет бобов какао) разжижают кровь и предотвращают образование тромбов.

"В шоколаде есть алкалоид теобромин, обладающий мягким тонизирующим действием, но не вызывающий зависимости. В какао-продуктах содержатся мощные природные антиоксиданты — проантоцианидины. Поэтому, несмотря на высокое содержание насыщенных жирных кислот, шоколад положительно влияет на соотношение в организме липопротеидов высокой и низкой плотности, другими словами — "хорошего" и "плохого" холестерина. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза", — объясняет РИА Новости профессор Константин Эллер, заведующий лабораторией метаболомного и протеомного анализа Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

© Фото : предоставлено PR-представительством Минтуризма Доминиканы Плоды дерева какао, из семян которых делают шоколад и какао-порошок © Фото : предоставлено PR-представительством Минтуризма Доминиканы Плоды дерева какао, из семян которых делают шоколад и какао-порошок

Полезная горечь

Согласно данным ученых из Гарвардской медицинской школы (США), флавоноиды, имеющиеся в шоколаде, укрепляют стенки кровеносных сосудов, повышают их эластичность и улучшают кровоток, уменьшая таким образом вероятность сердечного приступа.

Кроме того, некоторые вещества, входящие в состав шоколада, помогают предотвращать развитие диабета второго типа, связанного с ожирением. Ученые из Университета Бригама Янга (США) посадили лабораторных мышей на диету с большим количеством жиров. При этом в пищу им добавляли эпикахетиновые мономеры — органические соединения, имеющиеся в бобах какао. В результате мыши, получающие эпикахетин, лучше справлялись с повышенным уровнем глюкозы в крови и реже страдали от ожирения.

Биологи уверены, что дело в особых бета-клетках поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина. Эпикатехиновые мономеры защищают их от окислительного стресса и улучшают производительность.

В рамках другого исследования, проведенного американскими учеными, добровольцев в возрасте от 22 до 50 лет почти неделю кормили горьким шоколадом — по 48 граммов в день. А один участник эксперимента оставался без десерта — с его медицинскими показателями сверяли результаты остальных.

Оказалось, что регулярное употребление шоколада не только идет на пользу сердцу и кровеносным сосудам и улучшает мозговую деятельность, но и укрепляет иммунитет.

"Больше всего полезных биологически активных веществ в горьком шоколаде. В то же время не следует рассматривать его как лекарство или заменять им медицинские препараты. К шоколаду надо относиться как к важному элементу сбалансированного питания", — уточняет Эллер.

Избегайте подделок

В разговоре с РИА Новости профессор несколько раз подчеркивает, что все полезные свойства, о которых ученые говорят в последние годы, относятся к подлинному шоколаду — с высоким содержанием сухих веществ бобов какао и какао-масла. Замена другими маслами растительного происхождения, например пальмовым, резко снижает полезность продукта.

"Чем больше какао, тем лучше. В научных исследованиях речь идет обычно о горьком шоколаде, в котором какао — не менее семидесяти процентов. В молочном шоколаде порошка какао-бобов уже меньше. В белом же шоколаде используется только какао-масло. И несмотря на доказанную пользу для здоровья, все-таки не стоит забывать, что шоколад очень калорийный продукт и чрезмерное его употребление создает проблемы с лишним весом", — отмечает Юлия Чехонина, врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

© Инфографика Большинство россиян считает, что одна плитка шоколада в неделю полезна для здоровья © Инфографика Большинство россиян считает, что одна плитка шоколада в неделю полезна для здоровья

"Высокая калорийность (более 500-540 килокалорий на 100 граммов) и содержание жира не позволяют считать шоколад идеальным для диетического питания. Поэтому сейчас разрабатываются продукты на основе горького шоколада с небольшой калорийностью (до 300 килокалорий) и сниженным содержанием жира и сахаров при сохранении основных полезных биологически активных веществ какао", — добавляет профессор Эллер.

Такой низкокалорийный шоколад получила группа ученых из Темпльского университета (США). Они сконструировали аппарат, который с помощью создаваемого им электрического поля меняет микроструктуру шоколада, уменьшая его вязкость. Это позволило снизить содержание жира на десять процентов.

Сколько вешать в граммах

Собеседники РИА Новости затруднились определить оптимальную ежедневную порцию горького шоколада.

"Это необходимо высчитывать, исходя из суточных норм потребления углеводов, жиров, белков. Все очень индивидуально. Есть надо столько, чтобы не переступить грань в две тысячи рекомендуемых килокалорий и чтобы рацион при этом был сбалансирован", — считает профессор Эллер.

Юлия Чехонина предлагает ориентироваться на рекомендуемые суточные нормы потребления сахара.

"Советуют употреблять от 30 до 50 граммов сахара ежедневно. Это примерно шесть чайных ложек. Думаю, надо исходить из этого. То есть если вы уже выпили чай с сахаром, то от шоколада стоит отказаться. Но лучше съесть кусочек горького шоколада, чем торт или кремовые десерты", — объясняет она.

Впрочем, китайские ученые установили недельную норму: от двух до трех тридцатиграммовых кусочков горького шоколада.