Четырех леопардов выпустят в дикую природу на Кавказе примерно через месяц

СОЧИ, 6 июл – РИА Новости. Четыре переднеазиатских леопарда прошли подготовку к жизни в дикой природе, примерно через месяц животные будут выпущены на территорию Кавказского биосферного заповедника или национального парка Северной Осетии, рассказала на брифинге в городском пресс-центре Сочи генеральный директор АНО "Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа" Рената Шюшайте.

"Сейчас уже прошли обучение и подготовку четыре леопарда, которые в скором времени будут выпущены. В ближайшие дни мы узнаем, какое решение примут ученые, куда их выпускать — в Кавказском заповеднике или в национальном парке Северной Осетии. Еще у нас в Центре родились котята, и их тоже подключат к программе, они тоже будут выпущены в будущем в дикую природу", — рассказала Шюшайте.

"Мы улучшаем инфраструктуру Центра, расширяем ее, сейчас там построено шесть новых вольеров разведения, где в будущем самки с малышами смогут пребывать и успешно продолжать программу. Также на данный момент ведутся активные разработки по подготовке следующих зон выпуска. Предполагаемые места новых выпусков – это Кавказский заповедник и национальный парк "Алания" в Северной Осетии", — добавила Шюшайте.

Сейчас в Центре находятся 17 леопардов, четыре из них примерно через месяц будут выпущены в дикую природу, уточнила гендиректор АНО.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Тремя первопроходцами, отправившимися в леса Кавказа, стали самцы Ахун и Килли и самка Виктория, выращенные в центре восстановления леопарда в Сочи. Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.