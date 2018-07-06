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Четырех леопардов выпустят в дикую природу на Кавказе примерно через месяц

(обновлено: 13:50 06.07.2018)
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© Фото : Marcel BurkhardПереднеазиатский леопард. Архивное фотоПереднеазиатский леопард. Архивное фото
© Фото : Marcel Burkhard
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СОЧИ, 6 июл – РИА Новости. Четыре переднеазиатских леопарда прошли подготовку к жизни в дикой природе, примерно через месяц животные будут выпущены на территорию Кавказского биосферного заповедника или национального парка Северной Осетии, рассказала на брифинге в городском пресс-центре Сочи генеральный директор АНО "Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа" Рената Шюшайте.

Детеныш дальневосточного леопарда
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На Кавказе в Центре восстановления леопарда родились пять котят

"Сейчас уже прошли обучение и подготовку четыре леопарда, которые в скором времени будут выпущены. В ближайшие дни мы узнаем, какое решение примут ученые, куда их выпускать — в Кавказском заповеднике или в национальном парке Северной Осетии. Еще у нас в Центре родились котята, и их тоже подключат к программе, они тоже будут выпущены в будущем в дикую природу", — рассказала Шюшайте.

"Мы улучшаем инфраструктуру Центра, расширяем ее, сейчас там построено шесть новых вольеров разведения, где в будущем самки с малышами смогут пребывать и успешно продолжать программу. Также на данный момент ведутся активные разработки по подготовке следующих зон выпуска. Предполагаемые места новых выпусков – это Кавказский заповедник и национальный парк "Алания" в Северной Осетии", — добавила Шюшайте.

Сейчас в Центре находятся 17 леопардов, четыре из них примерно через месяц будут выпущены в дикую природу, уточнила гендиректор АНО.

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© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Тремя первопроходцами, отправившимися в леса Кавказа, стали самцы Ахун и Килли и самка Виктория, выращенные в центре восстановления леопарда в Сочи. Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.

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