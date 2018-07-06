В Минздраве усомнились, что стволовые клетки станут "панацеей" от старения

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Использование стволовых клеток само по себе не решит проблему старения, заявила в интервью РИА Новости главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

"Продолжительность жизни зависит от ряда факторов, особенно – от генетики и образа жизни человека. Стволовые клетки все не решат. Ведутся исследования в области применения стволовых клеток, но пока нельзя сказать, что эти технологии могут быть широко внедрены в общество, в том числе ввиду недостаточной научной доказательной базы. Доказанный секрет долголетия на самом деле проще – он кроется в здоровом образе жизни", — ответила она на вопрос об использовании стволовых клеток и широком внедрении разработок генной инженерии по продлению жизни.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru в 13.00 мск.