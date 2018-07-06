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Проверка или прививка? Когда поцелуй предпочтительнее секса

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© Fotolia / ollyСогласно результатам последнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают разводы в принципе допустимым. Для каждого четвертого расторжение брака возможно при «фактическом распадении семьи». Каждый второй говорит, что все зависит от конкретного случая. И только 10 % опрошенных жителей России уверены, что развод – это крайняя мера, и брак нужно пытаться сохранить любой ценой.Согласно результатам последнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают разводы в принципе допустимым. Для каждого четвертого расторжение брака возможно при «фактическом распадении семьи». Каждый второй говорит, что все зависит от конкретного случая. И только 10 % опрошенных жителей России уверены, что развод – это крайняя мера, и брак нужно пытаться сохранить любой ценой.
© Fotolia / olly
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Многие животные целуются, но только у людей это получается так интимно и страстно. Среди ученых нет единого мнения о функциях этой невербальной формы общения, хотя эксперименты указывают на ее связь с хорошим настроением и крепким здоровьем. Во Всемирный день поцелуя РИА Новости рассказывает, что науке известно о его природе.

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Если рассматривать поцелуй как прикосновение, то его аналог есть у самых разных животных. Например, рыбы касаются друг друга ртами, а голуби — клювами, самцы мушек-дрозофил лижут самку перед спариванием, кошки и собаки трутся о партнера.

Обезьяны бонобо целуются после драки, чтобы успокоить друг друга, а иногда — просто так, без причины. Из приматов целуются еще шимпанзе. Однако проникать языком в рот партнера, обмениваясь слюной, свойственно лишь людям. И то не всем. Представители примерно десяти процентов традиционных культур вместо поцелуя трутся, облизывают или обнюхивают партнера.

Нельзя сказать, что поцелуй достаточно изучен. Так называемая наука о поцелуях, филематология, основанная несколько лет назад, никаких особых результатов пока не достигла. Разве что подсчитали число мышц, задействованных в поцелуе, и сколько при этом сжигается калорий. Легкий поцелуй требует работы двух-трех мышц, на что организм тратит две-три калории. В страстном поцелуе участвуют до 34 лицевых мышц и 112 мышц тела. За минуту такого поцелуя сгорает 26 калорий. Во время поцелуя происходит обмен жидкостями и микрофлорой, что может быть небезопасно. Известно также, что губы в сотни раз чувствительнее подушечек пальцев.

Поцелуй. Архивное фото
© Fotolia / frameworks2014
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Ген поцелуя

Большой вопрос: относится ли поцелуй к врожденным инстинктам или приобретается в процессе обучения, воспитания. В пользу первого предположения говорит то, что приматы тоже целуются, а ведь у человека с ними много общих генов, в том числе определяющих половое поведение.

Поскольку не все культуры знают поцелуй, и вторую гипотезу отбрасывать не следует. Антропологи полагают, что на заре эволюции предки человека разжевывали грубую пищу, чтобы кормить новорожденных. Когда у ребенка появлялись зубы, мать продолжала касаться его щеки губами, чтобы успокоить. Это сохранилось у народов Папуа — Новой Гвинеи и племени сан на юго-западе Африки.

Девушка наносит духи на запястье
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Ученые из Оксфордского университета Робин Дунбар и Рафаэль Влодарски приводят три гипотезы того, зачем нужен поцелуй: он помогает выбрать более "качественного" партнера, способствует установлению долговременной привязанности, служит прелюдией к сексу. Проведенное ими исследование подтвердило первую гипотезу.

По мнению авторов этой работы, в момент поцелуя человек получает информацию о потенциальном половом партнере. Проще говоря, вкус и запах слюны, тела помогают с выбором. И прежде всего это касается женщин, поэтому они ценят поцелуй больше, чем мужчины.

Приятно и полезно

Важную роль поцелуи играют при взрослении и переходе к половой жизни, поскольку ассоциируются с положительными эмоциями. Однако этот вопрос малоизучен. Пожалуй, твердо установлено только, что среди подростков поцелуи очень распространены, причем вне связи с сексом.

Некоторые работы посвящены связи поцелуев и здоровья. Отмечается увеличение уровня гормонов удовольствия (эндорфина и дофамина) и активизация катехоламинов, сигнальных химических соединений в мозгу. Также поцелуи немного повышают давление и пульс, усиливают выработку слюны. Впрочем, исследователи не могут сказать, какой механизм приводит к этому, а потому избегают категоричных выводов.

Комары переносчики вируса Зика
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Что же до обмена микробами — возможно, это могло даже послужить эволюционным преимуществом.

Британские ученые из Университета Лидса и Центрального Ланкашира выдвинули смелую гипотезу о том, что поцелуй — это что-то вроде прививки от цитомегаловируса (семейство герпеса). Первичное инфицирование во время беременности этим вирусом приводит к слепоте плода или его гибели, взрослый же переносит заболевание спокойно. Таким образом, люди могли передавать друг другу немножко вируса, чтобы не подвергнуть риску потомство. Кстати, этот метод работает только при моногамном поведении.

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