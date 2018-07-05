Саратовские ученые создали новые технологии для лечения опухолей мозга

САРАТОВ, 5 июл — РИА Новости. Ученые Саратовского госуниверситета разработали новые оптические технологии для персонального лечения агрессивных форм глиальных опухолей мозга при помощи золотых наночастиц, сообщило в четверг областное минпромэнерго.

По словам ученых, на подготовительном этапе у пациента с агрессивной формой опухоли мозга (глиомой) берется кровь, из нее выделяются макрофаги, в которые загружаются золотые наночастицы. Затем с помощью лазера производится фотодинамическое воздействие 630-660 нанометров, открывается гематоэнцефалический барьер (система, которая не пропускает из крови в мозг токсичные вещества и микроорганизмы), и в опухоль мозга доставляются макрофаги с золотыми наночастицами для эффективной диагностики границ опухоли за счет движения макрофагов в опухолевые краевые зоны.

"Эффективное персональное лечение опухоли мозга достигается лазерным воздействием 800 нанометров на золотые наночастицы по краям опухоли, за счет чего отмечается гибель опухолевых клеток, что приводит к остановке их роста", — цитирует ведомство разработчиков.

Ученые отмечают, что новая оптическая технология позволяет открыть временное "окно" гематоэнцефалического барьера на час, а затем функция барьера восстанавливается.