Проект о целях, функциях и полномочиях РАН прошел второе чтение

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, уточняющий цели деятельности Российской академии наук (РАН), ее основные задачи, функции и полномочия, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Ранее соответствующий проект на рассмотрение ГД внес президент РФ Владимир Путин.

"К законопроекту при подготовке ко второму чтению поступило 13 поправок, девять из которых включены в первую таблицу принятых, и остальные четыре рекомендуются к отклонению. Прошу принять решение по приложению и в целом по законопроекту", — заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в ходе пленарного заседания в четверг.

Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности РАН, ее основных задач и функций, а также полномочий, определенных в федеральном законе "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", говорится в пояснительной записке.

К целям деятельности РАН законопроектом предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных организаций высшего образования.

Кроме того, предлагается отнести к задачам РАН проведение финансируемых за счет ассигнований федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере ОПК в интересах обороны и безопасности государства, а также организацию разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период и ее представление в правительство РФ, отмечается в документе.

Проект, кроме этого, уточняет положения закона, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту и правительству РФ, а также детализирует функции РАН в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.

Законодательная инициатива также предусматривает участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Кроме этого, в целях обеспечения взаимодействия РАН с органами государственной власти "предлагается предусмотреть право РАН направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания".

Предлагается установить, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ, внесении изменений в уставы в части осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, об утверждении уставов в новой редакции этих организаций принимаются по согласованию с РАН, следует из текста законопроекта после принятия поправок.

Кроме этого, законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений закона, касающихся назначения руководителей таких организаций.