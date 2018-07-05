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Проект о целях, функциях и полномочиях РАН прошел второе чтение

(обновлено: 12:50 05.07.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в МосквеЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, уточняющий цели деятельности Российской академии наук (РАН), ее основные задачи, функции и полномочия, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Во дворе здания президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ранее соответствующий проект на рассмотрение ГД внес президент РФ Владимир Путин.

"К законопроекту при подготовке ко второму чтению поступило 13 поправок, девять из которых включены в первую таблицу принятых, и остальные четыре рекомендуются к отклонению. Прошу принять решение по приложению и в целом по законопроекту", — заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в ходе пленарного заседания в четверг.

Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности РАН, ее основных задач и функций, а также полномочий, определенных в федеральном законе "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", говорится в пояснительной записке.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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К целям деятельности РАН законопроектом предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных организаций высшего образования.

Кроме того, предлагается отнести к задачам РАН проведение финансируемых за счет ассигнований федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере ОПК в интересах обороны и безопасности государства, а также организацию разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период и ее представление в правительство РФ, отмечается в документе.

Проект, кроме этого, уточняет положения закона, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту и правительству РФ, а также детализирует функции РАН в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.

Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Законодательная инициатива также предусматривает участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Кроме этого, в целях обеспечения взаимодействия РАН с органами государственной власти "предлагается предусмотреть право РАН направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания".

Предлагается установить, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ, внесении изменений в уставы в части осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, об утверждении уставов в новой редакции этих организаций принимаются по согласованию с РАН, следует из текста законопроекта после принятия поправок.

Кроме этого, законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений закона, касающихся назначения руководителей таких организаций.

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