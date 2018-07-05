В ТюмГУ придумали, как затормозить вымирание муксуна

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) изучили изменения в гаметогенезе молоди муксуна при воздействии сурфагона (синтетического аналога гормонов, вырабатывающихся в гипоталамусе мозга) и выяснили, что это воздействие способно ускорить половое созревание особей.

Муксун – один из ценнейших видов сиговых рыб. Притом численность его популяций в Западной Сибири устойчиво сокращается, что ставит этот вид на грань исчезновения, поэтому законный промысел муксуна уже запрещен.

Искусственное же воспроизводство, способное восстановить численность обской популяции, весьма ресурсозатратно. Главная причина – позднее половое созревание муксуна (в возрасте от 4 до 7 лет), что делает создание маточного стада длительным и трудоемким. "Существующие технологии управления воспроизводством муксуна не позволяют быстро получить половозрелых особей для искусственного разведения. Даже в благоприятных условиях у муксуна происходит задержка гаметогенеза – вероятно, из-за его гибридного происхождения", – рассказал ассистент кафедры анатомии и физиологии человека и животных ТюмГУ Леонид Шуман.

Так, ученые уже давно и успешно применяют гормональное воздействие – инъекции синтетических гормонов или препараты гипофиза (гомогенаты или вытяжки). Они изучили воздействие инъекций синтетического гормона сурфагона на гаметогенез и состояние внутренних органов молоди муксуна. Это позволило понять, по словам эксперта, "можно ли ускорить половое развитие этого вида в искусственных условиях – в бассейнах с оборотным водоснабжением".

© Фото : ТюмГУ/Леонид Шуман Яйцеклетка муксуна в яичнике © Фото : ТюмГУ/Леонид Шуман Яйцеклетка муксуна в яичнике

Выяснилось, что инъекции сурфагона во время раннего гаметогенеза муксуна способны значительно ускорить темпы гаметогенеза. Однако эффект от применения гормона склонен к затуханию во времени, что можно компенсировать повторяющимися инъекциями в определенные этапы жизненного цикла.

Исследователи подчеркивают, что гормональная регуляция гаметогенеза зависит от большого числа факторов. Поэтому для разработки эффективной системы управления половыми циклами муксуна необходимо учитывать гормональный фон в крови, состояние гипофиза, процессы соматического роста и внешние сигнальные факторы (гидрохимический режим, фотопериод, течение, обеспеченность пищей и др.).