РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Самые хитрые охотники: что происходит с жертвой в объятиях удава

(обновлено: 08:16 05.07.2018)
016580
CC0 / EdgarCurious / Питон с добычейПитон с добычей
CC0 / EdgarCurious /
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Если нет когтей и клыков, очень непросто найти пропитание. Чтобы поймать добычу, удав доводит ее до сердечного приступа, осьминог применяет военную хитрость, а каракатица прикидывается раком-отшельником. О самых удивительных способах охоты в дикой природе — в материале РИА Новости.

Запустив программу охоты в мозге крысы, ученые превратили ее в агрессивного хищника
© Фото : Ivan de Araujo
Ученые превратили мышь в агрессивного хищника
Основная охотничья стратегия хищников — выпрыгнуть из засады, догнать, схватить и укусить. Такое поведение характерно для самых разных животных, и за него отвечает маленький участок мозга — миндалевидное тело. Если стимулировать его нейроны, то даже не самые кровожадные кидаются на все подряд: не только на свою обычную добычу, но и на совершенно несъедобные предметы. Например, крысы пытаются атаковать крышки от пластиковых бутылок.

Но некоторые хищники действуют иначе.

Когда добыча съедает охотника

Известно, что лягушки питаются насекомыми, змеи — лягушками, птицы и звери — змеями. Это обычная пищевая цепочка. Однако иногда происходит сбой. Например, агрессивные жужелицы рода Epomis употребляют в пищу пять видов земноводных: зеленую жабу (Bufo viridis), малоазиатскую квакшу (Hyla savignyi), лягушку Бедряги (Rana bedriagae), малоазиатского тритона (Triturus vittatus) и огненную саламандру (Salamandra salamandra infraimmaculata).

Взрослые насекомые охотятся на амфибий довольно традиционно: нападают из засады и парализуют жертву укусом в спину.

А вот их личинки придерживаются другой стратегии: они притворяются безобидными жертвами, и когда лягушка или жаба пытается их съесть, намертво вцепляются в горло амфибии челюстями. Освободиться земноводные не могут — личинки пожирают их заживо.

Впрочем, как отмечают ученые из Университета Тель-Авива (Израиль), иногда амфибиям везет. Личинка на ранних стадиях развития к очередной линьке может случайно отпустить жертву. На память останется только большой уродливый шрам. Если же атаковавшая личинка — в середине развития или вот-вот превратится во взрослое насекомое, то шансов никаких: жужелица не остановится, пока не обглодает все кости.

Жертвы обмана

Каракатицы (Sepiidae) в зависимости от обстоятельств меняют стратегию охоты. Как выяснили ученые, эпизодическая память позволяет этим моллюскам пользоваться своим жизненным опытом. Животное выбирает способ, каким приманить разных рыб: притвориться камнем, водорослью или даже раком-отшельником.

Дело в том, что охотничий успех каракатицы зависит от того, насколько близко к ней находится добыча. Обнаружив маленького рачка или мелкую рыбу, она выбрасывает две тентакулы — длинные щупальца с присосками на концах. Схватив жертву, тащит ее к крепкому хитиновому клюву, способному разгрызть даже раковину небольшого моллюска. Если добыча далековато, охота, скорее всего, будет неудачной — рыбы плавают быстрее головоногих хищниц.

Поэтому в надежде приманить жертву поближе каракатица мимикрирует под окружающую среду. Благодаря особым пигментным клеткам — хроматофорам, чья активность регулируется нервной системой, хищница меняет цвет менее чем за секунду.

© Фото : Public domainФараонова каратица (Sepia pharaonis) притворяется раком-отшельником, чтобы приманить доверчивых жертв
© Фото : Public domain
Фараонова каратица (Sepia pharaonis) притворяется раком-отшельником, чтобы приманить доверчивых жертв

Некоторые представители отряда Sepiidae этим не ограничиваются. Они имитируют даже движения и поведение животных, за которых себя выдают. Например, фараонова каракатица (Sepia pharaonis), охотясь, принимает форму рака-отшельника: складывает щупальца, чтобы они походили на клешни, передвигается боком. Ученые предполагают, что это не только вводит в заблуждение доверчивых рыб, но и служит защитой от хищников.

Нежный убийца

Осьминоги, в отличие от каракатиц, не торопят события: терпеливо ждут жертву в засаде, а когда та случайно оказывается поблизости, хватают ее всеми восемью щупальцами сразу. Но не таков тихоокеанский полосатый осьминог.

Если добыча (креветка или мелкая рыба) подплывает к нему достаточно близко, головоногий вытягивает одно щупальце и легонько толкает жертву в спину. Испуганное животное, пытаясь спастись, разворачивается в другую сторону, где его уже ждут остальные семь щупалец и мощный осьминожий клюв — как у попугая.

CC BY-SA 3.0 / Seeeko / Larger Pacific striped octopusТихоокеанский полосатый осьминог берет добычу на испуг
CC BY-SA 3.0 / Seeeko / Larger Pacific striped octopus
Тихоокеанский полосатый осьминог берет добычу на испуг

Ученые из Университета Калифорнии в Беркли наблюдали, как осьминоги этого вида кормили друг друга, соединив клювы и обнявшись щупальцами. Некоторые пары делили совместную трапезу по три дня подряд.

Заработал инфаркт

Питон. Архивное фото
© Fotolia / fantasy
В Индонезии гигантский питон проглотил женщину
Удавы — а это и небольшие полуметровые змеи, и огромные сетчатые питоны, и восьмиметровые анаконды — вроде бы охотятся бесхитростно: набрасываются на жертву из засады, обвиваются вокруг нее кольцами и душат. Однако, как выяснилось, все не так просто.

В 2012 году исследователям наконец удалось попасть в эпицентр змеиной охоты. Биологи из колледжа Дикинсона (США) предложили оголодавшему удаву (Boa constrictor) крысу, уже несколько дней мертвую, но нагретую до 38 градусов и со специальным аппаратом в груди, имитирующим пульс.

Удав сразу набрасывался на предложенную добычу и начинал ее сдавливать. Пока "сердце" билось, гад стискивал крысу, периодически усиливая хватку. Когда пульс пропадал, давление ослабевало. Ученые пришли к выводу, что при охоте удавы ориентируются на пульс жертвы.

Три года спустя этот же исследовательский коллектив установил, что удавы на самом деле не душат жертву, а пытаются остановить ее кровоток. В этот раз биологи вживили лабораторным крысам специальные датчики, отслеживавшие частоту сердцебиения и кровяное давление в крупных сосудах. Затем грызунов обезболивали и отдавали на съедение змеям.

CC0 / zoosnow / Удавы не душат жертв, а пытаются остановить их кровообращение
CC0 / zoosnow /
Удавы не душат жертв, а пытаются остановить их кровообращение

Оказалось, что кровообращение у жертв прекращалось уже через несколько секунд после того, как удавы заключали их в свои кольца. Кислород не поступал к органам и тканям, венозная кровь не могла вернуться к сердцу. Сердцебиение учащалось, в крови резко повышался уровень калия, что обычно указывает на сердечный приступ.

Банда удавов

Змея
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Ученые объяснили, как отрубленная голова змеи укусила мужчину
Представление об удавах как охотниках-одиночках тоже может быть пересмотрено. Биолог из Университета Теннесси в Ноксвилле Владимир Динец наблюдал на Кубе, как представители вида Chilabothrus angulifer координировали действия во время охоты, чтобы повысить шансы на успех.

Кубинские удавы питаются главным образом летучими мышами. Единственный шанс поймать добычу — когда она вылетает из пещеры. Для этого пресмыкающиеся располагались у входа таким образом, чтобы полностью перекрыть его. По наблюдениям Динца, чем больше было змей, тем удачнее получалась охота. Когда мышей подстерегал только один удав, для поимки добычи ему требовалось в среднем 19 минут. Три змеи насыщались обычно уже через семь минут.

© Фото : Public domainКубинские удавы (Chilabothrus angulifer) в дикой природе охотятся группами от двух до девяти особей
© Фото : Public domain
Кубинские удавы (Chilabothrus angulifer) в дикой природе охотятся группами от двух до девяти особей

Кстати, рукокрылые со временем тоже изменили поведение: они стали покидать пещеру, пролетая строго по центру и низко над полом, чтобы избежать встречи со змеями.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена