Самые хитрые охотники: что происходит с жертвой в объятиях удава

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Если нет когтей и клыков, очень непросто найти пропитание. Чтобы поймать добычу, удав доводит ее до сердечного приступа, осьминог применяет военную хитрость, а каракатица прикидывается раком-отшельником. О самых удивительных способах охоты в дикой природе — в материале РИА Новости.пытаются атаковать крышки от пластиковых бутылок.
Но некоторые хищники действуют иначе.
Когда добыча съедает охотника
Известно, что лягушки питаются насекомыми, змеи — лягушками, птицы и звери — змеями. Это обычная пищевая цепочка. Однако иногда происходит сбой. Например, агрессивные жужелицы рода Epomis употребляют в пищу пять видов земноводных: зеленую жабу (Bufo viridis), малоазиатскую квакшу (Hyla savignyi), лягушку Бедряги (Rana bedriagae), малоазиатского тритона (Triturus vittatus) и огненную саламандру (Salamandra salamandra infraimmaculata).
Взрослые насекомые охотятся на амфибий довольно традиционно: нападают из засады и парализуют жертву укусом в спину.
А вот их личинки придерживаются другой стратегии: они притворяются безобидными жертвами, и когда лягушка или жаба пытается их съесть, намертво вцепляются в горло амфибии челюстями. Освободиться земноводные не могут — личинки пожирают их заживо.
Жертвы обмана
Каракатицы (Sepiidae) в зависимости от обстоятельств меняют стратегию охоты. Как выяснили ученые, эпизодическая память позволяет этим моллюскам пользоваться своим жизненным опытом. Животное выбирает способ, каким приманить разных рыб: притвориться камнем, водорослью или даже раком-отшельником.
Дело в том, что охотничий успех каракатицы зависит от того, насколько близко к ней находится добыча. Обнаружив маленького рачка или мелкую рыбу, она выбрасывает две тентакулы — длинные щупальца с присосками на концах. Схватив жертву, тащит ее к крепкому хитиновому клюву, способному разгрызть даже раковину небольшого моллюска. Если добыча далековато, охота, скорее всего, будет неудачной — рыбы плавают быстрее головоногих хищниц.
Поэтому в надежде приманить жертву поближе каракатица мимикрирует под окружающую среду. Благодаря особым пигментным клеткам — хроматофорам, чья активность регулируется нервной системой, хищница меняет цвет менее чем за секунду.
Некоторые представители отряда Sepiidae этим не ограничиваются. Они имитируют даже движения и поведение животных, за которых себя выдают. Например, фараонова каракатица (Sepia pharaonis), охотясь, принимает форму рака-отшельника: складывает щупальца, чтобы они походили на клешни, передвигается боком. Ученые предполагают, что это не только вводит в заблуждение доверчивых рыб, но и служит защитой от хищников.
Нежный убийца
Осьминоги, в отличие от каракатиц, не торопят события: терпеливо ждут жертву в засаде, а когда та случайно оказывается поблизости, хватают ее всеми восемью щупальцами сразу. Но не таков тихоокеанский полосатый осьминог.
Если добыча (креветка или мелкая рыба) подплывает к нему достаточно близко, головоногий вытягивает одно щупальце и легонько толкает жертву в спину. Испуганное животное, пытаясь спастись, разворачивается в другую сторону, где его уже ждут остальные семь щупалец и мощный осьминожий клюв — как у попугая.
Ученые из Университета Калифорнии в Беркли наблюдали, как осьминоги этого вида кормили друг друга, соединив клювы и обнявшись щупальцами. Некоторые пары делили совместную трапезу по три дня подряд.
Заработал инфаркт
В 2012 году исследователям наконец удалось попасть в эпицентр змеиной охоты. Биологи из колледжа Дикинсона (США) предложили оголодавшему удаву (Boa constrictor) крысу, уже несколько дней мертвую, но нагретую до 38 градусов и со специальным аппаратом в груди, имитирующим пульс.
Удав сразу набрасывался на предложенную добычу и начинал ее сдавливать. Пока "сердце" билось, гад стискивал крысу, периодически усиливая хватку. Когда пульс пропадал, давление ослабевало. Ученые пришли к выводу, что при охоте удавы ориентируются на пульс жертвы.
Три года спустя этот же исследовательский коллектив установил, что удавы на самом деле не душат жертву, а пытаются остановить ее кровоток. В этот раз биологи вживили лабораторным крысам специальные датчики, отслеживавшие частоту сердцебиения и кровяное давление в крупных сосудах. Затем грызунов обезболивали и отдавали на съедение змеям.
Оказалось, что кровообращение у жертв прекращалось уже через несколько секунд после того, как удавы заключали их в свои кольца. Кислород не поступал к органам и тканям, венозная кровь не могла вернуться к сердцу. Сердцебиение учащалось, в крови резко повышался уровень калия, что обычно указывает на сердечный приступ.
Банда удавов
Кубинские удавы питаются главным образом летучими мышами. Единственный шанс поймать добычу — когда она вылетает из пещеры. Для этого пресмыкающиеся располагались у входа таким образом, чтобы полностью перекрыть его. По наблюдениям Динца, чем больше было змей, тем удачнее получалась охота. Когда мышей подстерегал только один удав, для поимки добычи ему требовалось в среднем 19 минут. Три змеи насыщались обычно уже через семь минут.
Кстати, рукокрылые со временем тоже изменили поведение: они стали покидать пещеру, пролетая строго по центру и низко над полом, чтобы избежать встречи со змеями.