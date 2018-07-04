Возможность увеличения орбиты МКС проверят с помощью корабля Cygnus

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пристыкованный к американскому сегменту МКС частный транспортный корабль Cygnus 10 июля впервые попробуют протестировать для проверки возможности увеличения с его помощью высоты полета станции, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

Пока коррекция орбиты МКС традиционно проводится с помощью российских грузовых кораблей "Прогресс".

"Это не коррекция орбиты. Это тестовое включение двигателей на американском коммерческом корабле Cygnus, целью которого является проверка принципиальной возможности в случае необходимости проводить маневр по увеличению высоты орбиты полета МКС", — отметил собеседник агентства.

Коррекции орбиты станции проводятся регулярно для создания необходимых баллистических условий. Как сообщалось ранее, на 10 июля к МКС запланирован запуск транспортного корабля "Прогресс МС-09", старт запланирован на 0.52 мск. Ожидается, что впервые полет грузовика пройдет по новой сверхкороткой схеме, расчетное время составит всего 3 часа 47 минут. Корабль, как ожидается, сделает всего два витка вокруг Земли до стыковки с МКС.

Пока самым быстрым способом доставки кораблей к МКС является полет по короткой четырехвитковой схеме. Он занимает порядка шести часов. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка вокруг Земли и пристыковывается к станции через 50 часов после старта.