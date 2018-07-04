Возможность увеличения орбиты МКС проверят с помощью корабля Cygnus

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пристыкованный к американскому сегменту МКС частный транспортный корабль Cygnus 10 июля впервые попробуют протестировать для проверки возможности увеличения с его помощью высоты полета станции, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).
"Это не коррекция орбиты. Это тестовое включение двигателей на американском коммерческом корабле Cygnus, целью которого является проверка принципиальной возможности в случае необходимости проводить маневр по увеличению высоты орбиты полета МКС", — отметил собеседник агентства.
Пока самым быстрым способом доставки кораблей к МКС является полет по короткой четырехвитковой схеме. Он занимает порядка шести часов. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка вокруг Земли и пристыковывается к станции через 50 часов после старта.