В Республике Алтай нашли ранее неизвестные наскальные рисунки

Петроглифы в районе деревни Чуй-Оозы на Алтае

Петроглифы в районе деревни Чуй-Оозы на Алтае

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БАРНАУЛ, 4 июл — РИА Новости. Житель села Каспа в Республике Алтай обнаружил на вершине горы ранее неизвестные наскальные рисунки — петроглифы, сообщает в среду пресс-центр правительства региона.

Ведомство отмечает, что гора Сойок расположена недалеко от села Каспа.

"Местный житель случайно обнаружил несколько неизвестных ранее наскальных рисунков. Это первые наскальные рисунки, обнаруженные на территории Каспы. Они представляют собой композицию, изображающую группу горных козлов", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты региональной инспекции по госохране культурного наследия уже осмотрели находку и передали информацию для изучения на кафедру истории и археологии Горно-Алтайского государственного университета, где ученые определят возраст петроглифов и разработают меры для их охраны.