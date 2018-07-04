Астрономы усомнились в существовании галактики, где нет темной материи

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Карликовая галактика NGC1052-DF2 в созвездии Кита, предположительно лишенная темной материи, оказалась не такой "светлой", как изначально предполагали астрофизики. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в электронной библиотеке arXiv.org

"Если поменять контрастность снимков NGC1052-DF2, то мы можем увидеть на них отдельные звезды. Это означает, что расстояние до этой галактики значительно переоценивалось – на самом деле она гораздо ближе к нам, чем писали коллеги. Если это так, то она является не экзотической "светлой" галактикой, а вполне заурядным объектом", — заявил Игнацио Трухильо (Ignatio Trujillo) из Астрофизического института Канарских островов в Ла-Лагуне (Испания).

Достаточно долгое время ученые считали, что Вселенная состоит из той материи, которую мы видим, и которая составляет основу всех звезд, черных дыр, туманностей, скоплений пыли и планет. Но первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам галактиках в 70 годах прошлого века показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой скоростью, которая была примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех звезд в них.

Причиной этого, как сегодня считают ученые, была так называемая темная материя – загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы материи во Вселенной. Как правило, в каждой галактике примерно в 8-10 раз больше темной материи, чем ее видимой "кузины", и эта темная материя удерживает звезды на месте и не дает им "разбежаться".

Сегодня астрономы не сомневаются в существовании этой загадочной субстанции, однако недавно они начали замечать, что многие небольшие и карликовые галактики ведут себя совсем не так, как предсказывают теории их устройства, учитывающие существование этой загадочной субстанции.

К примеру, в марте этого года астрофизики из Йельского университета заявили об открытии карликовой галактики NGC1052-DF2, в которой темной материи не было вообще или она присутствовала в ней в мизерных количествах. Это заявление сразу вызвало массу споров среди ученых, и многие скептики бросились перепроверять выводы ее первооткрывателей.

Анализируя фотографии NGC1052-DF2, Трухильо и его коллеги заметили несколько странностей, которые заставили их присоединиться к числу критиков этого открытия. К примеру, они обнаружили, что предположительные шаровые скопления звезд на окраинах этой "светлой галактики" были аномально яркими, а расстояние до этого объекта было вычислено относительно сомнительным образом.

Все это заставило ученых провести собственные замеры дистанции между Землей и NGC1052-DF2, используя снимки с обсерваторий "Хаббл", Джимини, GALEX, обзор SDSS и пять разных способов вычисления расстояния между галактиками.

Анализ спектра, скорости движения звезд и самой NGC1052-DF2, а также многих других свойств этой галактики указал на то, что она находится на самом деле гораздо ближе, чем считали ее первооткрыватели. Она удалена всего на 43 миллиона световых лет от Земли, что на 30% меньше предыдущих оценок.

Подобное уточнение заметно уменьшает массу видимой материи, присутствующей в NGC1052-DF2, что превращает ее из экзотической "светлой галактики" во вполне заурядного карлика. В свою очередь, это означает, что открытие NGC1052-DF2 нельзя использовать в качестве доказательства того, что темная материя существует, и что альтернативные теории гравитации не могут быть верными.

Первооткрыватели NGC1052-DF2, как передает Live Science, не согласны с подобными заявлениями. Питер ван Доккум, лидер группы Йельских астрономов, отметил, что он не сомневается в точности использованной им методологии и обвинил команду Трухильо в аналогичных прегрешениях. Испанский астроном, в свою очередь, не согласился с критикой, и можно ожидать, что споры вокруг сущности NGC1052-DF2 будут продолжаться еще много лет.