В Новосибирске создали безопасный для пожилых протез сердечного клапана

В клинике отметили, что постепенное увеличение продолжительности жизни приводит к увеличению заболеваемости митральной недостаточностью. Порок митрального клапана сердца является одной из наиболее распространенных форм патологии сердечно-сосудистой системы в России в последние годы, его диагностируют у порядка 10% людей старше 75 лет. Для пожилых пациентов традиционные "открытые" методы протезирования в условиях искусственного кровообращения становятся опасными для здоровья и жизни.
"На базе лаборатории биопротезирования центра новых хирургических технологий центра имени академика Мешалкина Минздрава РФ коллектив ученых разработал образец самораскрывающегося нитинолового каркаса транскатетерного митрального биопротеза", — сообщил собеседник агентства.
В учреждении пояснили, что для пациентов, страдающих пороками аортального клапана сердца, технология более
"Разработка устройств для транскатетерного протезирования нативного митрального клапана у пациентов с митральной недостаточностью развивается только в последние несколько лет и является наиболее перспективной в кардиохирургии. Все описанные в литературе протезы для эндоваскулярного протезирования митрального клапана находятся на этапе доклинических либо клинических испытаний", — рассказали в клинике.
Собеседник агентства отметил, что разработанный в центре имени академика Мешалкина транскатетерный протез митрального клапана будет первым в России. Сейчас он находится на стадии доклинических испытаний, в ближайшее время ученые приступят к его имплантации крупным лабораторным животным.