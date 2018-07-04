В Новосибирске создали безопасный для пожилых протез сердечного клапана

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) разработали первый в России протез митрального клапана сердца, который можно установить пожилым людям через катетер, сообщил РИА Новости в среду представитель учреждения.

В клинике отметили, что постепенное увеличение продолжительности жизни приводит к увеличению заболеваемости митральной недостаточностью. Порок митрального клапана сердца является одной из наиболее распространенных форм патологии сердечно-сосудистой системы в России в последние годы, его диагностируют у порядка 10% людей старше 75 лет. Для пожилых пациентов традиционные "открытые" методы протезирования в условиях искусственного кровообращения становятся опасными для здоровья и жизни.

"На базе лаборатории биопротезирования центра новых хирургических технологий центра имени академика Мешалкина Минздрава РФ коллектив ученых разработал образец самораскрывающегося нитинолового каркаса транскатетерного митрального биопротеза", — сообщил собеседник агентства.

В учреждении пояснили, что для пациентов, страдающих пороками аортального клапана сердца, технология более

щадящей транскатетерной имплантации аортального протеза применяется уже давно, однако отработанной технологии протезирования митрального клапана до сих пор нет, что обусловлено более сложной анатомией.

"Разработка устройств для транскатетерного протезирования нативного митрального клапана у пациентов с митральной недостаточностью развивается только в последние несколько лет и является наиболее перспективной в кардиохирургии. Все описанные в литературе протезы для эндоваскулярного протезирования митрального клапана находятся на этапе доклинических либо клинических испытаний", — рассказали в клинике.

Собеседник агентства отметил, что разработанный в центре имени академика Мешалкина транскатетерный протез митрального клапана будет первым в России. Сейчас он находится на стадии доклинических испытаний, в ближайшее время ученые приступят к его имплантации крупным лабораторным животным.