РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему мужчины чаще страдают от шизофрении и аутизма

01150
© Fotolia / Photographee.euМама с ребенкомМама с ребенком
© Fotolia / Photographee.eu
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА,  4 июл – РИА Новости. Наблюдения за жизнью мышей помогли ученым найти ген, включающий "мужскую" или "женскую" программу развития мозга, и раскрыть нарушения в его работе, способствующие развитию аутизма и шизофрении у сильной половины человечества. Их выводы были представлены в журнале Nature Communications.

Дети-аутисты проходят реабилитацию в центре Парус надежды
© РИА Новости / Алексей Андреев
Ученые раскрыли возможную "бактериальную" причину развития аутизма
"Наличие этого гена, OGT, может объяснять то, почему нервные системы мужчин и женщин развиваются столь разным образом. OGT и связанный с ним ген-"дирижер" H3K27me3 играют ключевую роль в формировании белков, которыми плацента снабжает плод, и нарушения в их работе сильно влияют на жизнь будущего ребенка", — рассказывает Трэйси Бейл (Tracey Bale) из университета Мэриленда в Балтиморе (США).

Аутизм считается одним из самых распространенных нарушений в работе нервной системы. Социальные исследования, переписи населения и соцопросы показали, что женщины реже страдают от аутизма. По текущим оценкам, на каждую женщину-аутиста приходится по 3-4 мужчины.

Аналогичным образом ведут себя многие другие болезни, связанные с развитием и работой нервной системы. Как правило, шизофрения, синдром дефицита внимания, дислексия и самые тяжелые формы олигофрении и идиотизма в разы чаще встречаются среди них, чем среди женщин. Ученые предполагают, что причина этого кроется в различиях в работе генов у слабого и сильного пола, однако эти теории пока не были подтверждены на практике.

Бейл и ее коллеги открыли один из генов, связанных с подобными различиями, наблюдая за тем, какие участки ДНК "включались" в клетках зародышей мышей и крыс при развитии мозга и нервной ткани и что менялось при их повреждении.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Ученые выяснили, почему мужчины чаще страдают от аутизма

Действуя методом проб и ошибок, генетики выяснили, что неожиданно большую роль в развитии мозга зародыша играет ген OGT, связанный с реакцией на недостаток кислорода, стресс и прочие раздражители. Этот белок воздействует на сотни других клеточных систем, заставляя организм снижать скорость метаболизма при недостатке глюкозы и защищая его от последствий временной остановки кровотока.

Данный ген, как заметили ученые, располагается на женской Х-хромосоме, и в организме женщин, особенно в их планценте, он в несколько раз активнее, чем в клетках мужчин. Это натолкнуло их на мысль, что относительно низкий уровень активности OGT в организме самцов может объяснять то, почему они чаще становятся жертвами шизофрении и аутизма.

Они проверили эту теорию, отключив OGT в клетках плаценты и тела нескольких женских зародышей мыши. Как показал этот опыт, выключение данного участка ДНК поменяло работу нескольких сотен генов, связанных с развитием мозга, и сделало мозг будущих самок более похожим на нервную систему самцов.

"Женские" гены защищают слабый пол от развития аутизма - ученые

Как полагают генетики, это произошло по той причине, что дополнительная копия OGT защищает будущих  женщин и самок от микроинсультов и прочих проблем с кровообращением. Они временно лишают клетки зародыша доступа к кислороду и нутриентам и толкают мозг в сторону  развития дислексии, дефицита внимания и прочих серьезных проблем с работой мозга.

Все это, как считает Бейл, позволяет раскрывать первые признаки развития аутизма и прочих нарушений в развитии нервной системы, замеряя уровни активности OGT и связанного с ним гена H3K27me3. Эти же нарушения в будущем можно будет ликвидировать, стимулируя работу этих генов, заключают авторы статьи.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена