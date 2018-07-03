Ученые раскрыли необычную связь между тестостероном и спорткарами

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Инъекции тестостерона необычным образом меняют поведение мужчин, делая их более склонными к покупке более статусных машин, одеждой часов и других символов благополучия и власти, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Опыты на животных показывают, что флуктуации в уровнях половых гормонов часто отражают изменения в социальных статусах самцов и самок. Мы заинтересовались тем, будут ли мужчины так же реагировать на искусственные изменения в концентрации тестостерона, как и самцы обезьян или грызунов", — рассказывает Хилке Плассманн (Hilke Plassmann), маркетолог из Сорбонны в Париже (Франция).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как различия в работе разных систем организма влияют на поведение человека и его психологию. К примеру, несколько лет назад биологи выяснили, что мужчины реже испытывают стресс из-за того, что клетки их мозга производят особый фермент, который подавляет эту реакцию, что не характерно для нервной системы женщин.

Достаточно давно среди многих обывателей и ученых существует представление о том, что повышение уровня тестостерона или эстрогена в крови у мужчин и женщин толкает их в сторону вторых "половинок" с ярко выраженными мужскими или женскими чертами. Соответственно, низкая концентрация гормонов имеет обратный эффект – таким людям больше нравятся феминизированные парни и мужеподобные девушки.

Плассманн и ее коллеги раскрыли еще одну необычную особенность того, как половые гормоны управляют поведением мужчин, наблюдая за тем, как менялись предпочтения двух сотен добровольцев, в чье тело они ввели небольшие дозы тестостерона при помощи специального "пластыря". В половине случаев гормон был заменен на "пустышку", но участники опытов этого не знали.

Замерив уровни тестостерона в их крови, ученые предложили студентам просмотреть фотографии нескольких видов одежды, к примеру, джинсов Calvin Klein и Levi's, и выбрать из них те, которые им больше нравились, и оценить их по десятибалльной шкале. После этого добровольцы должны были просмотреть несколько фотографий "дорогих" часов и машин и их детальные описания, и выделить их определяющие качества.

Как показал этот простой эксперимент, прием настоящего гормона делал мужчин более падкими на брендовые товары и заставлял их выбирать одежду от Calvin Klein, дорогие швейцарские часы и спортивные машины вместо аналогичных товаров от более "практичных" производителей. Что интересно, эта закономерность была характерна и для добровольцев из контрольной группы – чем выше их "природный" уровень тестостерона, тем больше им нравились дорогие вещи.

В свою очередь, анализ мнений мужчин показал, что высокий уровень тестостерона заставлял их больше ценить статус, чем реальную силу или физические качества. Они, в свою очередь, больше ценились студентами с изначально низкой концентрацией гормона в крови. Это говорит о том, что тестостерон в первую очередь влияет на восприятие своего положения на социальной лестнице, а не на "средствах его достижения".

"Меня давно поражало то, насколько сильно отличается отношение разных людей к предметам роскоши. Некоторые рынки всегда игнорируют их, тогда как многие города или развивающиеся страны охватывает настоящая эпидемия продаж таких статусных предметов. Похоже, что биология, помноженная на текущую социальную обстановку, играет главную роль в формировании этих различий", — заключает Эймос Надлер (Amos Nadler), коллега Плассманн.