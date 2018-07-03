РКК "Энергия" предложила создать на МКС туристический модуль

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" предлагает оснастить российский сегмент Международной космической станции туристическим модулем НЭМ-2 с Wi-Fi, планшетами, двумя полуметровыми иллюминаторами и беговой дорожкой, следует из годового отчета предприятия.

"В 2017 году проводились проектные работы с выпуском основных положений по коммерческому модулю НЭМ-2, который обеспечит возможность размещения туристических экспедиций", — говорится в документе.

В модуле будет расположено четыре каюты с планшетами и зоной Wi-Fi. Также в модуле оборудуют отдельный "ресторан" и два туалета.

"НЭМ-2 оснащается… оборудованием зон приема пищи и хранения рационов питания, оборудованием двух зон для

проведения санитарно-гигиенических процедур, в том числе с размещением дополнительного ассенизационно-санитарного устройства", — отмечается в документе.

Помимо того, в НЭМ-2 будет два иллюминатора диаметром 426 миллиметров, беговая дорожка и велоэргометр.

НЭМ-2 предлагается создать на базе Научно-энергетического модуля (НЭМ), со входом которого в состав станции должно завершиться строительство российского сегмента МКС. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что его запуск был перенесен с 2021 на 2022 год.