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"У каждого человека свой тип крови". Почему не бывает универсальных доноров

(обновлено: 08:10 03.07.2018)
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© Depositphotos / ktsdesignЦентрифугирование кровиЦентрифугирование крови
© Depositphotos / ktsdesign
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Донорская кровь поможет больному, только если с ним совместима, а типов крови на самом деле не четыре — гораздо больше. Почему медицина отказалась от понятия "универсальный донор", что такое резус-фактор и как сейчас делают переливание — в материале РИА Новости.

Лаборатория. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Нельзя сказать, сколько именно типов крови. Их очень много, я бы даже сказал, что у каждого человека свой собственный тип, настолько все индивидуально. Но есть клинически значимые классификации: по группе крови, резус-фактору и некоторым другим антигенам", — рассказывает РИА Новости Эмин Салимов, врач-трансфузиолог.

Он возглавляет отдел Центра крови Первого МГМУ им. Сеченова, где ежегодно заготавливают около семи тонн человеческой крови для двух десятков университетских клиник. Донорская кровь, прежде чем попасть в организм пациента и спасти ему жизнь, пройдет через несколько лабораторий, где ее типируют по антигенам, проверят на инфекции, разделят на компоненты — эритроциты, тромбоциты и плазму и какое-то время подержат в карантине.

Риски неприятных осложнений максимально снизятся. Но все равно в больнице непосредственно перед переливанием врач-трансфузиолог опять протестирует компоненты донорской крови на совместимость с реципиентом — тем, кто ее получит.

Неоднозначные эритроциты

Забор крови для анализов
© Fotolia / Big Face
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В XVII веке ученые пытались переливать умалишенным кровь ягнят и телят в надежде, что это излечит их от душевных недугов. Для пациентов это, как правило, заканчивалось плохо они умирали.

В XIX столетии британский врач Джеймс Бланделл решил, что людям следует переливать только человеческую кровь. Но о разных типах крови он не знал, и больше половины его пациентов скончались в муках.

В этом были виноваты красные кровяные тельца — эритроциты. При переливании они могут слипаться и превращаться в сгустки, которые нарушают кровообращение, вызывают обильное кровотечение, затрудняют дыхание, и человек погибает. А могут нормально функционировать, доставляя кислород тканям организма.

"Эритроцит это такая немного вогнутая внутрь клетка. В учебниках его обычно рисуют гладким, но это не так. Наружная клеточная мембрана покрыта множеством молекулярных соединений, предопределенных генетически. В частности, среди них бывают особые белки антигены А и В. Если вам перелили кровь и у пришлых и ваших эритроцитов одинаковый антиген, то все будет хорошо. Если антигены разные, то организм распознает чужие эритроциты и начнет их атаковать", объясняет Татьяна Бугакова, врач-трансфузиолог.

 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаСистема групп крови АВ0. Группа крови определяется типом антигена, который присутствует на поверхности эритроцитов
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Система групп крови АВ0. Группа крови определяется типом антигена, который присутствует на поверхности эритроцитов

 

Красные кровяные тельца, попав под обстрел антителами, слипаются и выпадают в осадок комьями. Впервые такую странную реакцию эритроцитов на сыворотку чужой крови наблюдал в 1900 году австрийский иммунолог Карл Ландштайнер. На основании полученных данных он разделил кровь на три группы: 0 (I), или первую, на поверхности эритроцитов нет антигенов А и В; А (II), или вторую, присутствует антиген А; В (III), или третью, есть антиген В. За это открытие ученый в 1930 году удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Четвертая группа крови АВ (IV) — когда на наружной клеточной мембране эритроцитов представлены оба типа антигенов была описана в 1902 году Альфредом Декастелло и Адриано Штурли.

Вы положительны или отрицательны

Способ, которым Ландштайнер в начале ХХ века определял разные группы крови, используется до сих пор. В кабинете для сдачи анализов Центра крови медсестра берет у меня из пальца образцы.

"После укола первую каплю надо удалить. В ней содержится межтканевая жидкость, это может исказить результат", объясняет она.

 

© РИА Новости / Альфия ЕникееваТест на определение группы крови по системе АВ0
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Тест на определение группы крови по системе АВ0

 

Капли крови медсестра распределяет по четырем углублениям небольшой белой плашки. Туда же добавляет цоликлон солевой раствор моноклональных антител к антигенам, расположенным на поверхности эритроцитов. По свернутым красным кровяным тельцам выясняется, что у меня редкая четвертая положительная группа.

Положительная или отрицательная — это зависит от того, есть ли на поверхности эритроцитов антиген D, больше известный как резус-фактор. Его тоже открыл Ландштайнер в опытах на макаках-резусах. Отсюда и название.

Если пациенту с отрицательным резус-фактором перелить "положительную" кровь, эритроциты слипнутся, кровообращение нарушится, и человек может погибнуть. Правда, атаковать чужие кровяные клетки организм начнет не сразу. Для выработки антител к резус-фактору нужно время, поэтому проблемы совместимости чаще возникают при повторных переливаниях.

Фактор Келл

Донорская кровь. Архивное фото
© Fotolia / sudok1
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"Видите, резус-фактор и групповые антигены уже дают восемь разных типов крови. А ведь иммунологически значимы для трансфузилогии (науки о переливании крови) еще с десяток антигенов", говорит Эмин Салимов.

Один из них антиген Келл (К), названный так по фамилии первой пациентки, у которой его обнаружили в 1950-х годах. Он встречается у каждого десятого. Переливание эритроцитов от келл-положительного человека келл-отрицательному так же опасно, как при несовпадении резус-фактора.

"Сегодня скрининг по келл-антигену проводится у всех доноров крови, и при его выявлении эритроцитная масса может быть перелита только келл-положительному реципиенту. При переливании плазмы, тромбоцитного и лейкоцитного концентратов келл-антиген не учитывают. Нет эритроцитов, нет антигена", поясняет врач.

Каждому — свой донор

Кровь, полученную от донора, в центрифуге разделяют на фракции, или слои, тромбоциты, эритроциты и плазму. Это позволяет избежать при переливании массивного иммунного ответа и, как следствие, серьезных проблем.

 

© РИА Новости / Альфия ЕникееваГлавный врач Центра крови Первого МГМУ им. Сеченова Эмин Салимов показывает центрифуги, в которых цельная кровь разделяется на фракции
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Главный врач Центра крови Первого МГМУ им. Сеченова Эмин Салимов показывает центрифуги, в которых цельная кровь разделяется на фракции

"Раньше было понятие "универсальный донор" кровь первой отрицательной группы подходит всем. Сегодня только погруппное переливание и с тестированием на инфекции и совместимость по некоторым антигенам", подчеркивает Татьяна Бугакова.

"Мы проверяем лишь клинически значимые антигены. А вообще их очень много: известно более 250 антигенов групп крови, объединенных в 25 систем. Чаще всего антигены встречаются на эритроцитах ", уточняет Салимов.

Зачем так много антигенов

Ученые в лаборатории
© Depositphotos / alexraths
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Большинство этих антигенов при переливании не вызывает конфликта между донорскими кровяными клетками и организмом реципиента. Одни из них очень похожи на рецепторы (система Кромер). Другие решают скорее структурные задачи. Скажем, белки-гликофорины (система MNS) отвечают за образование на поверхности эритроцита отрицательного заряда. Электростатическое отталкивание предотвращает самопроизвольное слипание красных кровяных телец.

Некоторые антигены оказывают людям медвежью услугу. Например, малярийные паразиты Plasmodium knowlesi и Plasmodium vivax используют антигены Fya и Fyb (система Даффи), чтобы прикрепиться к эритроциту и проникнуть внутрь клетки. У жителей Западной Африки этих антигенов нет, и они таким образом защищены от опасной болезни. Европейцы же, приехав в Африку, вследствие наличия Fya и Fyb рискуют заразиться этой инфекцией.

Впрочем, несмотря на доказанную взаимосвязь некоторых болезней и групп крови, точнее, ассоциированных с ними антигенов, ученые сходятся во мнении: гипотеза о возникновении групп крови из-за близкого соседства человека с возбудителями инфекций пока не подтверждена.

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