"У каждого человека свой тип крови". Почему не бывает универсальных доноров

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Донорская кровь поможет больному, только если с ним совместима, а типов крови на самом деле не четыре — гораздо больше. Почему медицина отказалась от понятия "универсальный донор", что такое резус-фактор и как сейчас делают переливание — в материале РИА Новости.

значимые классификации: по группе крови, резус-фактору и некоторым другим антигенам

— рассказывает РИА Новости Эмин Салимов, врач-трансфузиолог.

"Нельзя сказать, сколько именно типов крови. Их очень много, я бы даже сказал, что у каждого человека свой собственный тип, настолько все индивидуально. Но есть клинически",

Он возглавляет отдел Центра крови Первого МГМУ им. Сеченова, где ежегодно заготавливают около семи тонн человеческой крови для двух десятков университетских клиник. Донорская кровь, прежде чем попасть в организм пациента и спасти ему жизнь, пройдет через несколько лабораторий, где ее типируют по антигенам, проверят на инфекции, разделят на компоненты — эритроциты, тромбоциты и плазму — и какое-то время подержат в карантине.

Риски неприятных осложнений максимально снизятся. Но все равно в больнице непосредственно перед переливанием врач-трансфузиолог опять протестирует компоненты донорской крови на совместимость с реципиентом — тем, кто ее получит.

Неоднозначные э ритроциты

© Fotolia / Big Face Ученые обнаружили белок, провоцирующий рак крови

В XIX столетии британский врач Джеймс Бланделл решил, что людям следует переливать только человеческую кровь. Но о разных типах крови он не знал, и больше половины его пациентов скончались в муках.

В этом были виноваты красные кровяные тельца — эритроциты. При переливании они могут слипаться и превращаться в сгустки, которые нарушают кровообращение, вызывают обильное кровотечение, затрудняют дыхание, и человек погибает. А могут нормально функционировать, доставляя кислород тканям организма.

"Эритроцит — это такая немного вогнутая внутрь клетка. В учебниках его обычно рисуют гладким, но это не так. Наружная клеточная мембрана покрыта множеством молекулярных соединений, предопределенных генетически. В частности, среди них бывают особые белки — антигены А и В. Если вам перелили кровь и у пришлых и ваших эритроцитов одинаковый антиген, то все будет хорошо. Если антигены разные, то организм распознает чужие эритроциты и начнет их атаковать", — объясняет Татьяна Бугакова, врач-трансфузиолог.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Система групп крови АВ0. Группа крови определяется типом антигена, который присутствует на поверхности эритроцитов © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Система групп крови АВ0. Группа крови определяется типом антигена, который присутствует на поверхности эритроцитов

Красные кровяные тельца, попав под обстрел антителами, слипаются и выпадают в осадок комьями. Впервые такую странную реакцию эритроцитов на сыворотку чужой крови наблюдал в 1900 году австрийский иммунолог Карл Ландштайнер. На основании полученных данных он разделил кровь на три группы: 0 (I), или первую, — на поверхности эритроцитов нет антигенов А и В; А (II), или вторую, — присутствует антиген А; В (III), или третью, — есть антиген В. За это открытие ученый в 1930 году удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Четвертая группа крови АВ (IV) — когда на наружной клеточной мембране эритроцитов представлены оба типа антигенов — была описана в 1902 году Альфредом Декастелло и Адриано Штурли.

Вы п оложительны и ли о трицательны

Способ, которым Ландштайнер в начале ХХ века определял разные группы крови, используется до сих пор. В кабинете для сдачи анализов Центра крови медсестра берет у меня из пальца образцы.

"После укола первую каплю надо удалить. В ней содержится межтканевая жидкость, это может исказить результат", — объясняет она.

© РИА Новости / Альфия Еникеева Тест на определение группы крови по системе АВ0 © РИА Новости / Альфия Еникеева Тест на определение группы крови по системе АВ0

Капли крови медсестра распределяет по четырем углублениям небольшой белой плашки. Туда же добавляет цоликлон — солевой раствор моноклональных антител к антигенам, расположенным на поверхности эритроцитов. По свернутым красным кровяным тельцам выясняется, что у меня редкая четвертая положительная группа.

Положительная или отрицательная — это зависит от того, есть ли на поверхности эритроцитов антиген D, больше известный как резус-фактор. Его тоже открыл Ландштайнер в опытах на макаках-резусах. Отсюда и название.

Если пациенту с отрицательным резус-фактором перелить "положительную" кровь, эритроциты слипнутся, кровообращение нарушится, и человек может погибнуть. Правда, атаковать чужие кровяные клетки организм начнет не сразу. Для выработки антител к резус-фактору нужно время, поэтому проблемы совместимости чаще возникают при повторных переливаниях.

Фактор Келл

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"Видите, резус-фактор и групповые антигены уже дают восемь разных типов крови. А ведь иммунологически значимы для трансфузилогии (науки о переливании крови) еще с десяток антигенов",говорит Эмин Салимов.

Один из них — антиген Келл (К), названный так по фамилии первой пациентки, у которой его обнаружили в 1950-х годах. Он встречается у каждого десятого. Переливание эритроцитов от келл-положительного человека келл-отрицательному так же опасно, как при несовпадении резус-фактора.

"Сегодня скрининг по келл-антигену проводится у всех доноров крови, и при его выявлении эритроцитная масса может быть перелита только келл-положительному реципиенту. При переливании плазмы, тромбоцитного и лейкоцитного концентратов келл-антиген не учитывают. Нет эритроцитов, нет антигена", — поясняет врач.

Каждому — свой донор

Кровь, полученную от донора, в центрифуге разделяют на фракции, или слои, — тромбоциты, эритроциты и плазму. Это позволяет избежать при переливании массивного иммунного ответа и, как следствие, серьезных проблем.

© РИА Новости / Альфия Еникеева Главный врач Центра крови Первого МГМУ им. Сеченова Эмин Салимов показывает центрифуги, в которых цельная кровь разделяется на фракции © РИА Новости / Альфия Еникеева Главный врач Центра крови Первого МГМУ им. Сеченова Эмин Салимов показывает центрифуги, в которых цельная кровь разделяется на фракции

"Раньше было понятие "универсальный донор" — кровь первой отрицательной группы подходит всем. Сегодня — только погруппное переливание и с тестированием на инфекции и совместимость по некоторым антигенам", — подчеркивает Татьяна Бугакова.

"Мы проверяем лишь клинически значимые антигены. А вообще их очень много: известно более 250 антигенов групп крови, объединенных в 25 систем. Чаще всего антигены встречаются на эритроцитах ", — уточняет Салимов.

Зачем т ак м ного а нтигенов

© Depositphotos / alexraths Химики из России создали безопасное лекарство для разжижения крови похожи на рецепторы (система Кромер). Другие решают скорее структурные задачи. Скажем, белки-гликофорины (система MNS) отвечают за образование на поверхности эритроцита отрицательного заряда. Электростатическое отталкивание предотвращает самопроизвольное слипание красных кровяных телец.

Некоторые антигены оказывают людям медвежью услугу. Например, малярийные паразиты Plasmodium knowlesi и Plasmodium vivax используют антигены Fya и Fyb (система Даффи), чтобы прикрепиться к эритроциту и проникнуть внутрь клетки. У жителей Западной Африки этих антигенов нет, и они таким образом защищены от опасной болезни. Европейцы же, приехав в Африку, вследствие наличия Fya и Fyb рискуют заразиться этой инфекцией.

Впрочем, несмотря на доказанную взаимосвязь некоторых болезней и групп крови, точнее, ассоциированных с ними антигенов, ученые сходятся во мнении: гипотеза о возникновении групп крови из-за близкого соседства человека с возбудителями инфекций пока не подтверждена.