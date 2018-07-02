Ученые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и раком

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Австралийские ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) обнаружили ген, который играет важную роль в иммунной системе организма и борьбе с инфекциями, сообщает Xinhua.

По словам сотрудника CSIRO Кэмерона Стюарта, этому гену более 500 миллионов лет, однако его обнаружение может поспособствовать появлению новых способов лечения целого ряда болезней, в том числе рака, диабета и ревматоидного артрита.

"Наша иммунная система производит белок под названием цитокин, который способствует ее укреплению и мешает развитию вирусов и других болезнетворных организмов", — заявил Стюарт.

По словам ученых, открытый ими ген C6orf106 регулирует этот процесс, отключая генерацию определенных цитокинов, чтобы ответ иммунной системы на раздражители не вышел из-под контроля.