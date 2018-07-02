Институт Росатома с французской EdF проверят безопасность ядерного топлива

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Акционерное общество "Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (АО "ГНЦ НИИАР", Димитровград, Ульяновская область) и исследовательское подразделение крупнейшего в мире оператора АЭС компании Electricite de France (EdF, Франция) подписали долгосрочный контракт на проведение исследований, относящихся к тематике надежности и безопасности эксплуатации ядерного топлива на атомных станциях.

Как отмечается в сообщении НИИАР, речь идет об исследовании влияния водорода на термическую стабильность радиационных и деформационных дефектов в модельных сплавах циркония — металла, применяемого для изготовления оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов). Именно оболочка твэлов наряду с их топливной "начинкой" является первым барьером безопасности АЭС.

"Контрактом предусмотрено облучение экспериментальных образцов, изготовленных из модельных циркониевых сплавов в реакторе БОР-60 и проведение большого комплекса исследований и испытаний до и после облучения. Проведение всего комплекса работ планируется завершить в течение пяти лет", — говорится в сообщении.

В рамках контракта также рассматривается возможность совместного опубликования НИИАР и исследовательским центром EdF отдельных результатов работ, а также иные механизмы распространения теоретических знаний о свойствах циркониевых сплавов, которые будут получены в ходе исследований. В настоящий момент стороны обсуждают различные направления развития сотрудничества в области реакторных и послереакторных исследований на экспериментальной базе НИИАР.

Во время работы ядерных реакторов под действием ионизирующего излучения происходит так называемый радиолиз (разложение молекул) воды, охлаждающей активную зону реактора. В результате радиолиза выделяется водород, который оказывает негативное влияние на прочность циркониевых оболочек твэлов. Поэтому защита оболочек твэлов от воздействия водорода является актуальной задачей.

Научно-исследовательский институт атомных реакторов

НИИАР (входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") – отраслевой центр по предоставлению наукоёмких высокотехнологичных услуг, обеспечивающий проведение широкого спектра экспериментальных реакторных и послереакторных исследований для долгосрочного устойчивого развития атомно-энергетического комплекса России, центр ключевых компетенций по разработке и выпуску высокотехнологичной инновационной продукции, востребованной в различных отраслях промышленности.

В составе НИААР действует несколько исследовательских ядерных реакторов. В их числе — уникальный реактор на быстрых нейтронах БОР-60, работающий с 1969 года. БОР-60 предназначен, в том числе, для проведения широкого спектра исследований в обоснование надежности и безопасности ядерного топлива.