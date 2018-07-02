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Ученые из России создали генную терапию для лечения инфарктов

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© Depositphotos / SimpleFotoПациент в палате интенсивной терапииПациент в палате интенсивной терапии
© Depositphotos / SimpleFoto
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Молекулярные биологи из МГУ и НМИЦ кардиологии создали генную терапию, которая восстанавливает работу поврежденных участков сердца после инфаркта, включая в них два "гена жизни". Первые результаты ее проверки на крысах были представлены в журнале PLoS One.

Ученый проводит опыты на крысе, пережившей инфаркт
© Фото : Дмитрий Сонин
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"Мы обнаружили, что разработанная нами генная терапия активирует стволовые клетки сердца —резерв, который организм может использовать для восстановления миокарда после повреждения",  — рассказывает Павел Макаревич из Института регенеративной медицины МГУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сердце человека и животных является уникальным органом, чьи клетки могут одновременно спонтанно вырабатывать электрические импульсы и сокращаться, не требуя для этого постоянного потока "команд" из спинного или головного мозга. Импульсы тока вырабатывают так называемые "клетки-водители", а кардиомиоциты мускульные клетки, используют их для воспроизведения сокращений и расслабления в нужные моменты времени.

Нарушения в работе "клеток-водителей" и этих контактов, как правило, ведут к развитию сердечной недостаточности и прочих серьезных проблем со здоровьем. По этой причине, как отмечают ученые, сердце сегодня пересаживается только целиком – ученые пока не могут заменить омертвевшие участки сердечной мышцы, погибшие после инфаркта, используя культуры стволовых клеток или фрагменты сердечной ткани.

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Макаревич и его коллеги решили эту проблему, создав особую молекулу ДНК, которая может проникать в поврежденные клетки сердечной мышцы, и восстанавливать их жизнедеятельность, параллельно стимулируя рост новых сосудов, необходимых для ее снабжения кислородом и питательными веществами.

Ученые достаточно давно, как отмечает биолог, пытаются использовать ретровирусы и другие виды генной терапии для "починки" сердца, однако фактически все подобные эксперименты завершались или провалом, или очень скромными успехами.

Причинами этого, как выяснили Макаревич и его команда, было то, что авторы таких форм генной терапии "нацеливались" только на один из нескольких генов, связанных с регенерацией сердечной мышцы, и игнорировали остальные участки ДНК, потенциально необходимые для "ремонта" сердца.

Руководствуясь этими соображениями, генетики из МГУ и НМИЦ кардиологии создали свою версию генной терапии, которая включала два очень разных гена, VEGF165 и HGF. Первый участок ДНК стимулирует рост новых сосудов, а второй – заставляет стволовые клетки превращаться в новые мышечные волокна.

Ученый делает тест в лаборатории
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Помимо их основных функций, эти гены необычным образом влияют друг на друга – HGF играет роль своеобразного "тормоза" VEGF165, уменьшая скорость роста и количество новых сосудов. В большинстве случаев это благотворно сказывается на работе организма, так как появление чрезмерно большого числа капилляров вызывает воспаления и очень опасные отеки.

Работу комбинации этих генов биологи проверили на крысах, у которых они искусственно вызвали инфаркт, зашив часть их коронарной артерии. Когда сердечная ткань начала умирать, врачи ввели в нее генную терапию и проследили за изменениями в ее жизнедеятельности.

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Как показал этот эксперимент, оба гена заметно замедлили гибель и тех, и других клеток миокарда, и примерно через две недели почти все следы инфаркта полностью исчезли из их сердечной ткани. Благодаря этому стенки сердца не "заросли" соединительной тканью, что обычно происходит при развитии ишемии, и не стали менее гибкими, чем у здоровых грызунов.

Макаревич и его команда рассчитывают, что их генная терапия начнет применяться для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда после проведения всех доклинических и клинических исследований.

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