Ученые назвали одну из главных причин развития диабета

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Стремительный рост числа диабетиков во всех странах мира может быть связан не только с эпидемией ожирения, но и с загрязнением воздуха, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале Lancet Planetary Health.
По официальной статистике, сегодня около 3,7 миллиона россиян страдают сахарным диабетом. Эксперты Международной диабетической федерации предполагают, что их число может превышать 12,7 миллиона. В Соединенных Штатах число диабетиков превышает 30 миллионов, а в мире в целом – 420 миллионов человек.
Недавно китайские медики решили оценить, как распространение диабета влияет на продолжительность жизни китайцев, и пришли к выводу, что приобретение этой болезни сокращает типичные сроки жизни на девять лет, а их американские коллеги выяснили, что диабет сегодня связывается примерно с 12% смертей в США.
Как отмечают Аль-Али и его коллеги, сегодня большинство медиков считает, что число диабетиков начало стремительно расти в мире из-за развития эпидемии ожирения, охватившей не только развитые, но и многие развивающиеся страны, в том числе и сам Китай.
С другой стороны, как заметили уже сами ученые, эпидемии диабета возникли и в тех странах, где пока нет проблем с ожирением – к примеру, в Афганистане, Папуа-Новой Гвинее или в некоторых странах Африки. Пытаясь понять, с чем это может быть связано, ученые проанализировали все возможные различия между государствами с большим и малым числом диабетиков.
Анализируя эти данные, медики заметили, что все страны, охваченные "эпидемией" диабета, объединяла одна проблема – высокий уровень загрязнения воздуха. Обнаружив подобную зависимость, Аль-Али и его коллеги попытались оценить то, как много людей заполучили диабет из-за выхлопов автомобилей и выбросов промышленных предприятий.
Для этого ученые объединили результаты наблюдений за здоровьем диабетиков и здоровых людей в США и в некоторых других странах мира, и наложили эти данные на карты загрязнения воздуха, подготовленные спутниками НАСА и наземными метеорологическими станциями.
Как показали эти расчеты, риск заполучить диабет начинает расти даже при относительно низких концентрациях аэрозолей и вредных веществ воздухе, превышающих 2,4 микрограмма на кубический метр. К примеру, люди, живущие при загрязнении в 10 микрограмм на кубический метр, на 21% чаще страдают от диабета, чем обитатели более благополучных регионов.
В целом, отравление воздуха, по словам медиков, каждый год повышает число диабетиков на 3,2 миллиона, что составляет примерно 14% от общего числа подобных диагнозов. В будущем, если объемы промышленных и автомобильных выбросов продолжат расти, "вклад" загрязнения воздуха в развитие эпидемии диабета будет только расти.