РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Искусственный свет в ночное время влияет на развитие рака, считает ученый

(обновлено: 22:14 29.06.2018)
03170
© Fotolia / stockphoto-grafСветодиодные лампы. Архивное фотоСветодиодные лампы. Архивное фото
© Fotolia / stockphoto-graf
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Искусственный свет и отсутствие темноты в ночное время суток влияют на развитие онкологических заболеваний и старение человека, рассказал РИА Новости заведующий отделом канцерогенеза и онкогеронтологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Владимир Анисимов накануне IV международного онкологического форума "Белые ночи", который организован центром и пройдет 5-8 июля в Санкт-Петербурге.

3D изображение раковой клетки. Архивное фото
© Fotolia / Spectral-Design
Найден способ приостановить развитие рака мозга
"Воздействие света, как искусственного, так и естественного, в период ночного отдыха человека приводит к подавлению продукции гормона мелатонин в организме, что в свою очередь напрямую влияет на развитие опухолевых процессов", — сообщил эксперт.

Он напомнил, что лето является периодом наиболее коротких ночей во всех регионах России, при этом в северных регионах России наступают полярные дни, когда солнце может не заходить несколько месяцев, при этом непрерывное воздействие света может стать фактором возникновения онкологических заболеваний.

"Для петербуржцев и живущих на севере этот риск является существенным, потому что белые ночи, как, впрочем, и искусственное освещение ночью, приводят к тому, что повышается риск развития опухоли. И ускоряется старение", — заявил собеседник агентства.

Опыт на крысах

Анисимов описал опыт на крысах, который проводился совместно с Петрозаводским государственным университетом. Крыс содержали в четырех разных световых режимах: стандартном (12 часов света и 12 часов темноты); при постоянном освещении, когда круглые сутки в комнате горел свет; естественном освещении, когда окна не завешивались шторами и свет не зажигался (из окна проникало городское ночное освещение); а также была темная комната, где включался только красный свет для ухода за животными, как в фотокомнате. В каждой группе были подопытные, которые получали гормон мелатонин (который подавляется светом ночью) и еще вводился пептид, который стимулирует выработку мелатонина.

Раковые клетки. Архивное фото
© Depositphotos / Vtanovski
Найден способ заблокировать распространение четырех видов рака
"Оказалось, что при постоянном освещении в круглосуточном режиме ускоряется старение и ускоряется развитие опухолей. Мелатонин и пептид, который стимулирует его выработку, предотвращали это и уменьшали эффект. Причем оба препарата предотвращали не только возникновение опухолей, но и развитие метаболического синдрома (комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний), ожирение, инфекционные патологии", — отметил эксперт.

Он добавил, что аналогичные выводы можно сделать и при анализе распространенности некоторых видов опухолей в зависимости от географической широты проживания пациентов. "Было установлено, что чем ближе к северу от экватора, тем выше частота некоторых видов опухолей: рака молочной железы, толстой кишки … снижается частота рака желудка, рака шейки матки", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, если два последних вида опухолей связаны с инфекциями, которые быстрее развиваются в теплом климате, то в отношении других видов опухолей прослеживается четкая связь с подавлением мелатонина. "Это доказано, и освещение очень коррелирует с географической широтой", — сказал эксперт.

Девушка придерживает рукой грудь
© Fotolia / Dragos Iliescu
Медики рассказали, какие женщины чаще страдают от рака груди
Он также рассказал, что израильские коллеги проводили эксперимент, доказывающий эти утверждения – они наложили карту светового загрязнения Израиля на карту частоты рака молочной железы, и эти показатели полностью совпали. Аналогично полностью совпали карты по 164 странам.

Как предотвратить развитие онкологии?

Эксперт отметил, что сменная работа и бессонница также увеличивают риск развития некоторых видов рака, поскольку человек в таких ситуациях аналогично страдает от нехватки мелатонина.

Анисимов рассказал, что существуют способы снизить вредное воздействие.

"Освещение не должно попадать в окна. Надо завешивать окна плотными шторами на ночь, не включать перед сном телевизор и компьютер, не работать ночью", — заявил он.

Также эксперт рекомендует в ночное время использовать красный свет, поскольку он минимально влияет на продукцию мелатонина, тогда как голубой свет ее подавляет. Кроме того, полезен прием препаратов, содержащих гормон мелатонин в период белых ночей, эта мера рекомендуется для людей после 25-30 лет.

По словам Анисимова, люди в городах наиболее подвержены воздействию канцерогенных факторов и факторов, ускоряющих старение.

Раковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski
Ученые раскрыли необычную связь между жиром и раком груди
"Часть долголетия зависит от генетики – примерно 25-35%, все остальное определяется факторами окружающей среды, и этот баланс очень важен", — подчеркнул он.

Среди других канцерогенных факторов для человека эксперт выделил загрязнение воздуха выхлопами автомобилей. Особенно это актуально в тех местах жилой застройки, где машины делают остановку, например, на перекрестках и светофорах – в момент включения и выключения двигателя загрязнение максимальное.

Высоковольтные линии передач не должны идти рядом с жилыми домами. В 150 метрах перпендикулярно ЛЭП выше риск возникновения рака, уточнил специалист.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
30 июня 17:00
-
Франция
-
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
30 июня 17:00
-
Франция
-
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена