Биологи усомнились в существовании предела жизни человека

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Наблюдения за жизнью самых пожилых жителей Италии показали, что вероятность их смерти перестает расти на 105 году жизни, что говорит о том, что "жесткого" предела максимальной продолжительности жизни не существует. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Science.

"Как правило, шансы умереть растут по мере увеличения возраста человека и ухудшения его состояния здоровья. Мы обнаружили, что этот тренд внезапно останавливается на 105 году жизни – пожилые итальянцы, за которыми мы наблюдали, умирали одинаково часто и в 105, и в 110 лет. Эта идея, "плато смертности", в прошлом вызывала массу критики, и мы доказали, что она справедлива", — заявил Кеннет Уохтер (Kenneth Wachter) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Типичная продолжительность человеческой жизни не является неким постоянным значением – до рождения цивилизации она составляла от 20 до 30 лет и затем неуклонно росла по мере развития науки и медицины. Сегодня люди живут больше 60 лет в большинстве стран мира, и свыше 80 лет – в Японии и в других развитых государствах с высоким качеством жизни и первоклассной медициной.

С другой стороны, для многих живых существ существует некий максимальный возраст, определяемый так называемым законом Гомпгерца, при достижении которого большая часть животных умирает от старости, и шансы умереть на следующий год жизни начинают расти экспоненциальным образом.

В последние годы ученые активно спорят о том, характерно ли это для человека. В октябре 2016 года американские исследователи показали, что подобный максимальный возраст, возможно, равен 100-115 годам, что достаточно скромно по меркам возраста ряда библейских персонажей.

Уохтер и его коллеги усомнились в подобных выводах по одной простой причине – авторы этих публикаций использовали данные, собранные в ходе опросов самих пожилых людей, многие из которых, как предположили ученые, были склонны или завышать, или занижать свой возраст. Вкупе с небольшим числом подобных долгожителей, это, как считает ученый, внесло большое количество искажений в статистику.

Опираясь на эту идею, его команда пошла иным путем – они использовали данные, которые социальные службы Италии собирали среди самых пожилых жителей страны с 2009 по 2015 год. Биологический возраст всех этих рекордсменов, как подчеркивает биолог, был проверен при помощи документов в архивах всех государственных органов Италии.

В общей сложности, в Италии три года назад жило почти четыре тысячи людей, чей возраст превышал 105 лет, и несколько десятков тысяч столетних стариков и старух. Подавляющее большинство из них были женщинами – лишь 463 мужчинам удалось достичь этой почетной отметки.

Наблюдая за тем, как часто они умирали, ученые раскрыли удивительную вещь. Оказалось, что их шансы не дожить до следующего дня рождения оставались одинаковыми – примерно 45-50% — при достижении 105 года жизни.

Это, в свою очередь, означает, что закон Гомпгерца не работает для людей – в таком случае вероятность смерти старейших жителей Италии продолжала бы расти, а не остановилась на фиксированной отметке. Иными словами, предела жизни не существует.

Не все ученые согласны с такими выводами. Брэндон Милхоллэнд, один из авторов концепции предела жизни человека, считает, что даже если данные и выводы Уохтера и его коллег верны, все это не обязательно означает, что люди могут жить неограниченно долго. В таком случае предел жизни просто будет значительно выше, чем показывали его первоначальные расчеты.