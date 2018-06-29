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Биологи усомнились в существовании предела жизни человека

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© Фото : sphingotec/Oliver ZiebeЖители деревни Аччароли, возраст которых приближается к 100 годамЖители деревни Аччароли, возраст которых приближается к 100 годам
© Фото : sphingotec/Oliver Ziebe
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Наблюдения за жизнью самых пожилых жителей Италии показали, что вероятность их смерти перестает расти на 105 году жизни, что говорит о том, что "жесткого" предела максимальной продолжительности жизни не существует. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Science.

Старейшая жительница земли Эмма Морано. Архивное фото
© AP Photo / Antonio Calanni, File
Ученые обнаружили предел жизни человека
"Как правило, шансы умереть растут по мере увеличения возраста человека и ухудшения его состояния здоровья. Мы обнаружили, что этот тренд внезапно останавливается на 105 году жизни – пожилые итальянцы, за которыми мы наблюдали, умирали одинаково часто и в 105, и в 110 лет. Эта идея, "плато смертности", в прошлом вызывала массу критики, и мы доказали, что она справедлива", — заявил Кеннет Уохтер (Kenneth Wachter) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Типичная продолжительность человеческой жизни не является неким постоянным значением – до рождения цивилизации она составляла от 20 до 30 лет и затем неуклонно росла по мере развития науки и медицины. Сегодня люди живут больше 60 лет в большинстве стран мира, и свыше 80 лет – в Японии и в других развитых государствах с высоким качеством жизни и первоклассной медициной.

С другой стороны, для многих живых существ существует некий максимальный возраст,  определяемый так называемым законом Гомпгерца, при достижении которого большая часть животных умирает от старости, и шансы умереть на следующий год жизни начинают расти экспоненциальным образом.

В последние годы ученые активно спорят о том, характерно ли это для человека. В октябре 2016 года американские исследователи показали, что подобный максимальный возраст, возможно, равен 100-115 годам, что достаточно скромно по меркам возраста ряда библейских персонажей.

Голый землекоп
© AP Photo / Eric Gay
Ученые доказали, что клетки "бессмертного" грызуна могут стареть

Уохтер и его коллеги усомнились в подобных выводах по одной простой причине – авторы этих публикаций использовали данные, собранные в ходе опросов самих пожилых людей, многие из которых, как предположили ученые, были склонны или завышать, или занижать свой возраст. Вкупе с небольшим числом подобных долгожителей, это, как считает ученый, внесло большое количество искажений в статистику.

Опираясь на эту идею, его команда пошла иным путем – они использовали данные, которые социальные службы Италии собирали среди самых пожилых жителей страны с 2009 по 2015 год. Биологический возраст всех этих рекордсменов, как подчеркивает биолог, был проверен при помощи документов в архивах всех  государственных органов Италии.

В общей сложности, в Италии три года назад жило почти четыре тысячи людей, чей возраст превышал 105 лет, и несколько десятков тысяч столетних стариков и старух. Подавляющее большинство из них были женщинами – лишь 463 мужчинам удалось достичь этой почетной отметки.

Пожилой мужчина. Архивное фото
© Fotolia / VadimGuzhva
Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

Наблюдая за тем, как часто они умирали, ученые раскрыли удивительную вещь. Оказалось, что их шансы не дожить до следующего дня рождения оставались одинаковыми – примерно 45-50% — при достижении 105 года жизни.

Это, в свою очередь, означает, что закон Гомпгерца не работает для людей – в таком случае вероятность смерти старейших жителей Италии продолжала бы расти, а не остановилась на фиксированной отметке. Иными словами, предела жизни не существует.

Не все ученые согласны с такими выводами. Брэндон Милхоллэнд, один из авторов концепции предела жизни человека, считает, что даже если данные и выводы Уохтера и его коллег верны, все это не обязательно означает, что люди могут жить неограниченно долго. В таком случае предел жизни просто будет значительно выше, чем показывали его первоначальные расчеты.

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