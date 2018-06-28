"Роскосмос" создаст свой фонд перспективных исследований

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Роскосмос" создаст свой аналог Фонда перспективных исследований (ФПИ) для прорыва в области создания новой ракетно-космической техники, заявил в четверг глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

""Роскосмос" создаст управление перспективных исследований для обеспечения научно-исследовательского прогресса военного, экономического и научного космоса. Во взаимодействии с ФПИ это управление будет отвечать за создание … научно-исследовательского прорыва", — сказал он на научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос"" в Москве.