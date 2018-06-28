МОСКВА, 28 июня — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Предложенная пенсионная реформа вызвала бурную дискуссию в обществе. Между тем в научном мире поиски оптимального возраста прекращения трудовой деятельности ведутся не первое десятилетие. Обсуждается и так называемая концепция успешного старения. Что говорят по этому поводу ученые — в материале РИА Новости.

Из порядка тысячи опрошенных пенсионеров 68,8 процента признались, что хотят работать. Причем 70 процентов из них сослались не на материальные, а на духовные стимулы: потребность трудиться, увлеченность своей профессией, желание быть в коллективе, чувствовать себя полезным обществу.

Таковы результаты анкетирования 1980-х годов. Опрос проводила доцент факультета психологии ЛГУ Мария Александрова среди пенсионеров 55-69 лет, проживавших в сельской местности Ленинградской и Тверской областей. К тому времени эти проблемы в СССР изучали уже почти полвека. Ученые понимали: человечество стареет. Обсуждалась возможность повышения пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 60 — у женщин. Кстати, в исследовании Александровой 26,2 процента опрошенных признались в страхе перед такой перспективой, заявили о нежелании работать.

В СССР в середине прошлого века развивали концепцию деятельного старения, видели в старшем поколении трудовой резерв, изучали, насколько пенсионеры трудоспособны. В советской науке господствовало представление о том, что труд продлевает жизнь. Сформировалось особое направление исследований — герогигиена, посвященное условиям, которые обеспечивают качественное старение.

Актив или пассив?

Всемирный экономический форум в своих отчетах отмечает риск не справиться с управлением стареющим человечеством (это, кстати, прямое следствие увеличения продолжительности жизни). Некоторые экономисты прогнозируют негативные последствия. Например, если доля пожилых продолжит расти, это приведет к стагнации мировой экономики.

Можно ли избежать пессимистического сценария? Над этим размышляют многие. Экономист Александр Аузан считает, что возраст нужно рассматривать как актив, а не пассив. И что страна, которая сумеет найти необычную работу людям старше восьмидесяти, станет мировым лидером.

"Сейчас за рубежом обсуждают повышение пенсионного возраста для творческих профессий, например, в сфере медицины, образования, культуры, управления государством. Эти специалисты могут работать столько, сколько возможно, пока они эффективны. Препятствовать их деятельности невыгодно государству. В РАН средний возраст 75-76 лет. Формально они пенсионеры, но работают и приносят пользу родине. Ограничение по возрасту я считаю дискриминацией", — комментирует РИА Новости Владимир Хавинсон, член-корреспондент РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН.

По его словам, трудовую деятельность разумнее ограничивать не возрастом, а состоянием здоровья, инвалидностью. Возможно, к этому все и придет.

"Человек должен чем-то заниматься обязательно. Творчество людей старшего возраста необходимо максимально поддерживать. Другое дело, что пенсионер может поменять вид деятельности. У многих есть хобби, почему бы не превратить его во вторую профессию? Нужно развивать клубы, кружки с выходом в экономическое пространство", — говорит ученый.

Срок дожития, темп старения

Много исследований посвящено тому, как сказывается на здоровье прекращение трудовой деятельности. По умолчанию считалось, что заслуженный отдых на пользу человеку. Однако сейчас все больше совсем других данных.

Исследование более 600 тысяч рабочих в Дании в возрасте за шестьдесят показало, что у тех, кто продолжал работать, риск инфаркта миокарда ниже, чем у пенсионеров. Аналогичные результаты у американских ученых.

Среди тех работников нефтехимической компании "Шелл", кто вышел на пенсию рано — в 55 или 60 лет, смертность гораздо выше, чем среди их ровесников, продолживших карьеру.

По словам Владимира Хавинсона, ученые Военно-медицинской академии в 1980-х годах установили, что у вышедших на пенсию рано срок дожития меньше. Однако делать глобальные выводы из всего этого преждевременно.

"Нужно очень тщательно разбираться: какая группа пенсионеров, какие условия жизни, доходы. Считается, что с увеличением дохода длительность жизни возрастает. Если население бедное, жизнь короче. Есть соответствующая формула. Например, в Сингапуре доходы — 55 тысяч долларов на душу населения, в США — 53 тысячи. С этим связан уровень жизни. Пенсионный возраст там — 62-65 лет, кстати, у мужчин и женщин одинаковый", — поясняет ученый.

Противоречивые результаты получили в Германии. На основе анализа данных о нескольких десятках тысяч отправившихся на заслуженный отдых в 50-65 лет, начиная с 1990 года, выявили повышенную смертность у тех, кто вышел на пенсию рано. Тем не менее ранний выход на пенсию служит спасением для людей со слабым здоровьем, делают вывод ученые. Кроме того, они отметили, что прекращение трудовой деятельности менее травматично для женатых, чем одиноких. Однако мужская смертность увеличивается во всех пенсионных категориях вне зависимости от семейного и социального статуса.

Наблюдения за государственными служащими в Лондоне в течение 15 лет — с 1991 года — говорят о том, что душевное и физическое здоровье зависит от возраста и причины выхода на пенсию, а также продолжительности заслуженного отдыха. Государственная пенсия в 60 лет и ранняя пенсия по собственному желанию положительно сказываются на здоровье, отмечается в статье.

Наваливаются болезни, депрессия

Депрессия — один из основных факторов утраты трудоспособности в мире. Причем пенсионеры — в группе риска. Причин несколько: стрессовые ситуации, серьезная болезнь, вредные привычки, одиночество, снижение доходов и социального статуса.

Например, в Дании, лидирующей в Европе по числу рецептов на антидепрессанты, пенсионерам их выписывают особенно часто. Ученые объясняют это тем, что, хотя выход на пенсию избавляет от многих стрессов, человек лишается привычной социальной среды. Отсутствие работы ведет к снижению физической активности, лишнему весу, злоупотреблению алкоголем. Все это может спровоцировать депрессию. Исследователи, наблюдавшие за людьми за год до выхода на пенсию и в течение нескольких лет после, обнаружили, что заслуженный отдых улучшает эмоциональное состояние лишь временно. Уже через два года частота обращений в клиники и приема антидепрессантов растет.

Ухудшает здоровье, особенно мужчин, потеря заработка из-за раннего выхода на пенсию. Об этом сообщают ученые из Университета Ньюкасла (Австралия) и делают вывод, что государство должно стимулировать людей к продолжению работы.

Положительную связь между активностью на пенсии и здоровьем отмечают китайские исследователи. По их данным, пенсионеры, которые заботятся о внуках и престарелых родителях, более здоровы физически и ментально. У них меньше депрессий, ниже артериальное давление, они более довольны жизнью. Правда, это касается только горожан. В сельской местности ситуация иная.

Как сломать стереотипы

В обществе распространены негативные суждения о пенсионерах. Считается, что они вечно озабочены, озлоблены, что у человека на пенсии портится характер, ухудшаются память, психическое состояние. Однако это лишь ничем не подтверждаемые стереотипы. Например, данные страховых компаний о французских предпринимателях, проведших несколько лет на пенсии, не свидетельствуют об увеличении числа диагнозов деменции, слабоумия.

В то же время исследователи отмечают, что социальный статус пенсионеров действительно необходимо повышать. Один из вариантов — обеспечить им право на труд. Специалисты Саратовского социально-экономического института провели анкетирование порядка восьмисот пенсионеров, чтобы выявить их мотивацию к продолжению карьеры. Опрос показал: определяющий фактор — материальная заинтересованность, на втором месте — стремление быть востребованным, на третьем — желание оставаться в коллективе.

Неработающих пенсионеров тревожит главным образом состояние здоровья и низкий уровень жизни, работающих, кроме того, — невостребованность, одиночество. "Уход с работы содействует вырабатыванию взгляда на свою жизнь как на "доживание", обостряя установки на отчуждение и дезинтеграцию", — говорится в исследовании. Парадоксально, но подавляющее число респондентов обеих категорий удовлетворены своей жизнью и даже счастливы.

Исследователи из Ставропольского государственного педагогического института пишут об "эффекте выталкивания" пенсионеров. Они оказываются на обочине жизни, их воспринимают как обузу молодым, как "второсортных", невостребованных работодателями. В результате люди "третьего возраста" чувствуют себя незащищенными, уязвимыми. Опрос примерно двухсот человек продемонстрировал, что неработающие пенсионеры чаще ощущают утрату смысла жизни, склонны обесценивать свои способности, прожитую жизнь. Напротив, работающие пенсионеры чувствуют себя более уверенными и защищенными, сохраняют способность к развитию.