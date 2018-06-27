Ученые нашли способ получать от еды больше удовольствия

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американские исследователи обнаружили связь между получением удовольствия от еды и способом ее употребления, пишет журнал Personality and Social Psychology Bulletin.

Ученые провели эксперимент, предложив испытуемым попробовать одну и ту же еду различными способами. Так, например, одних участников попросили есть попкорн руками, в то время как другим предложили использовать палочки для еды. После завершения испытания респонденты оценили удовлетворение от закуски.

В исследовании приняли участие 65 добровольцев. В результате эксперимента выяснилось, что необычные способы употребления еды помогают получить от нее больше удовольствия. Отмечается, что нетрадиционные методы приема пищи повышают концентрацию человека на вкусовых ощущениях.

Авторы работы также подчеркивают, что данный метод можно применять и в других сферах жизни. Так, например, исследователи провели ряд экспериментов с употреблением воды и просмотром видеороликов. Во всех случаях применившие фантазию добровольцы получили от занятия больше удовольствия.

В заключение ученые рекомендовали вносить изменения в рутинные занятия. Отмечается, что даже небольшие нововведения позволят взглянуть на привычные вещи под новым углом.