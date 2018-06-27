Ученые из России нашли антирадиационные свойства у лекарства от диабета

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Известный антидиабетический препарат метформин не только защищает диабетиков от последствий развития инсулиновой недостаточности, но и защищает клетки от воздействия радиации, выяснили ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

"Мы показали, что метформин работает как "уборочная машина", которая способствует удалению неблагополучных клеток из тканей животных, повышая их выживаемость после действия ионизирующей радиации" – рассказывает Серажутдин Абдуллаев из ИТЭБ РАН в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба института.

Метформин, одно из самых эффективных и известных лекарств, помогающих диабетикам снизить уровень сахара в крови, в последние годы начал привлекать внимание ученых из совсем других областей медицины и биологии. Как показывают опыты на мышах, этот препарат может продлевать жизнь здоровым животным, защищает их от развития рака и стимулирует рост детей.

Абдуллаев и его коллеги открыли еще одно полезное свойство метформина, наблюдая за тем, как этот препарат влияет на скорость вывода фрагментов мертвых клеток и обрывков их ДНК из организма.

Они обнаружили, что метформин ускоряет этот процесс, что помогает организму лучше переносить стресс и случаи массовой гибели клеток. Вкупе с тем, что метформин усиливает эффективность лучевой терапии при лечении рака, это натолкнуло ученых на мысль, что данное лекарство может иметь антирадиационные свойства.

Биологи проверили эту гипотезу, облучив ткани и тела нескольких крыс и мышей летальной дозой рентгена — около 8 грэй — и сравнив то, как сильно на них подействовало подобное облучение при приеме метформина и в обычных условиях.

Как показали эти наблюдения, метформин действительно защищал органы крыс и мышей от радиации, способствуя выведению потенциально опасных обрывков хромосом и прочих поврежденных частей ДНК из гибнущих клеток.

Благодаря этому все мыши и крысы, принимавшие этот препарат, прожили значительно дольше своих сородичей, а небольшая их часть, получившая инъекцию лекарства в первые полчаса после облучения, смогла выжить и дотянуть до того времени, когда российские биологи свернули эксперимент.

Что интересно, прием метформина до облучения никак не влиял на то, как хорошо грызуны переносили рентген – они умирали фактически с такой же скоростью, как и особи из контрольной группы. Это означает, что данный препарат не противодействует радиации сам по себе, а только помогает организму справиться с последствиями облучения.

Как именно это происходит, пока не совсем понятно. Ученые предполагают, что это связано с тем, что метформин помогает клеткам избавляться от "сломанных" митохондрий, биологических "энергостанций", чье повреждение приводит к появлению огромного числа оксидантов внутри них. Это защищает их ДНК от новых повреждений и повышает их шансы на выживание в первые часы после облучения, когда клетки пытаются починить подобные "опечатки" в геноме.