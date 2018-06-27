Биологи раскрыли новую связь между раком и старением

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Поиски новых лекарств от рака неожиданно раскрыли удивительную связь между старением и раком, еще раз указывающую на то, что старость является защитным механизмом от развития опухолей, говорится в статье, опубликованной в Journal of Biological Chemistry.

"Мы очень рады тому, что нам удалось найти, по крайней мере, один защитный механизм, который раскрывает связь между старением и риском заполучить рак. Мы надеемся, что в конечном итоге у нас получится решить и ту, и другую проблему – замедлить старение и предотвратить развитие рака", — заявил Бесим Огретмен (Besim Ogretmen) из медицинского университета Южной Калифорнии в Чарльстоне (США).

Клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки являются фактически бессмертными с точки зрения биологии – они могут жить практически неограниченно долго в адекватной среде обитания, и делиться неограниченное число раз. В противоположность этому, клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов деления, вступая в фазу старения, что предположительно снижает шансы на развитие рака.

Зачем клетки это делают? Как сегодня считают ученые, подобным путем клетки защищают себя и организм в целом от развития рака, прекращая деление в то время, когда вероятность развития мутаций в их геноме достигнет некоторой критической отметки. Дряхление тела, в свою очередь – побочный эффект от этого процесса, связанный с накоплением "престарелых" клеток в органах.

Огретмен и его коллеги нашли очередные подтверждения этой гипотезы, наблюдая за жизнью и смертью определенных типов раковых клеток, извлеченных из легких человека и грызунов. Их общей чертой было то, что у них был поврежден ген CDKN2A, отвечающий за сборку молекул особого белка p16, играющего роль своеобразного "счетчика делений" и "инспектора" целостности ДНК.

Как раньше считали ученые, при каждом делении p16 проверяет длину концевых участков хромосом, так называемых теломер, и заставляет клетку самоуничтожиться или "уйти на пенсию", если они стали достаточно короткими.

Опыты с раковыми клетками показали, что это не совсем так. Как обнаружили Огретмен и его коллеги, p16 на самом деле исполняет только одну из этих операций – он переводит клетку в "спящий режим" в том случае, если ее теломеры уменьшаются до критически малых размеров, и предотвращает включение цепочек ферментов, отвечающих за ее самоуничтожение.

Что интересно, подобную реакцию можно вызвать и в раковых клетках, если заблокировать белок SphK2, отвечающий за починку теломер, и ввести в питательную среду большое число молекул p16. Схожие процессы, по словам ученых, могут вызывать ускоренное старение у некоторых людей и другие нарушения в развитии.

Как отмечает Огретмен, созданное ими вещество ABC294640, блокирующее работу SphK2, уже проходит вторую фазу клинических испытаний в качестве лекарства, способного избирательно уничтожать раковые клетки, в которых содержится аномально мало молекул белка p16.

Этот препарат выгодно отличается от химиотерапии тем, что он не будет убивать "нормальные" клетки, так как все они содержат в себе достаточное количество p16 для того, чтобы предотвратить их массовую гибель. Дальнейшее развитие таких препаратов, как надеется биолог, поможет нам продлить себе жизнь, не повышая вероятность развития рака.