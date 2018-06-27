Физики рассказали, для кого опасно МРТ

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Магнитно-резонансная томография оказалась опасной для людей, у которые установлены пломбы или коронки из ртутно-серебряного сплава. Магнитное поле устройства может высвободить токсичный металл и вызвать серьезное отравление, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Radiology.

"Наши эксперименты показали, что серебряные пломбы выделяют огромные количества ртути после сеанса МРТ. Почему это происходит и как много металла попадает в организм, мы не знаем, однако предполагаем, что подобные утечки могут быть связаны с фазовыми переходами или же микротоками и электрокоррозией в амальгаме, порождающими магнитные поля", — рассказывает Селми Ильмаз (Selmi Yilmaz) из университета Акдениз в Анталье (Турция).

Большинство стоматологов используют два типа пломб – либо из керамических материалов, которые твердеют при контакте с воздухом или при облучении ультрафиолетом, и серебряную амальгаму — особый сплав ртути, серебра, меди и других металлов.

У того и другого материала свои плюсы и минусы. Керамические наполнители выглядят естественнее и более удобны в использовании, тогда как металлические пломбы гораздо прочнее – при правильном уходе за зубами они продержатся дольше, чем живет их обладатель. Ученые уже много десятилетий спорят, насколько токсичны ртутные наполнители, и пока однозначных ответов на этот вопрос нет.

Ильмаз и ее коллега Захит Адисен (Zahit Adisen) из университета Кырыккале (Турция) выяснили, как металлические пломбы могут стать опасными для людей, когда расследовали сообщения о том, что новые мощные томографы, способные вырабатывать магнитное поле силой в семь тесла, разрушают подобные наполнители.

Для проверки этих слухов турецкие физики изготовили несколько десятков муляжей зубов с ртутно-серебряными пломбами и поместили их в искусственный аналог слюны. Через несколько суток, когда состояние муляжей стабилизировалось, Адисен и Ильмаз просветили половину из них при помощи двух томографов мощностью в 1,5Т и 7Т.

Как показали опыты, 20 минут работы второго томографа хватило для того, чтобы повысить концентрацию ртути в слюне примерно в пять раз и сделать ее токсичной не только для пациента, но и для медиков, работающих с ним. Что интересно, концентрация токсичного металла фактически не поменялась при использовании более слабых томографов. Причины этого пока неясны.

Сейчас, по словам Ильмаз, ее команда проводит сразу три серии опытов, во время которых попытается понять, как именно магнитные поля заставляют ртуть "сбежать" из пломбы, нагревают ли они металл и как много токсичных ионов попадает в организм. Пока же ученые рекомендуют обладателям таких пломб избегать мощных томографов.