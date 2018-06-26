Ученые выяснили, какая посуда может вызывать рак

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Содержащиеся в антипригарной посуде вещества при попадании в организм человека могут вызывать рак, пишет издание Daily Mail со ссылкой на доклад вашингтонского Агентства по охране окружающей среды.

По данным исследования, при использовании сковород или кастрюль с поврежденным антипригарным покрытием человек может подвергнуться воздействию перфтороктановой кислоты. Это вещество также входит в состав водостойких и огнеупорных материалов.

Отмечается, что частицы перфтороктановой кислоты обладают токсичными свойствами. Их попадание в организм чревато развитием рака, повышением уровня холестерина и снижением функции иммунной системы.

Проведенные над лабораторными животными исследования также показали, что это вещество способствует развитию опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов. Кроме того, перфтороктановая кислота способна вызвать бесплодие.

Ранее американские онкологи выяснили, что сахарный диабет второго типа может сигнализировать о развитии рака поджелудочной железы.

