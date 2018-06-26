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РИА Наука
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Биологи выяснили, почему химиотерапия вызывает диарею

18:3826.06.2018
03851
© Fotolia / vegeТело человекаТело человека
© Fotolia / vege
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Химиотерапия нередко приводит к развитию диареи и более серьезных проблем с пищеварением не из-за нарушений в работе нервной системы, как считалось раньше, а из-за сбоев в иммунитете, говорится в статье, опубликованной в журнале Immunity.

Петрушка и укроп на кухонном столе
© Fotolia / gossip7
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"Диарея – одно из самых распространенных последствий химиотерапии. В самых сложных случаях она может привести к смерти пациента или заставить его перестать принимать противораковые препараты, так как "противоядия" к ней не существует. Мы сделали первый шаг к решению этой проблемы", — заявил Хунчжэн Ху (Hongzhen Hu) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Химиотерапия, при помощи которой врачи уничтожают раковые опухоли, работает двумя путями – повреждая ДНК раковых клеток, заставляя их самоуничтожаться или же препятствуя их росту и делению. Второй способ сегодня становится более популярным, так как он не приводит к появлению еще более агрессивных видов раковых клеток из-за развития новых мутаций в их геноме.

И тот, и другой тип химиотерапии обладают одним общим и крайне неприятным побочным эффектом. Массовая гибель раковых и здоровых клеток вводит иммунитет в режим "чрезвычайного положения", что порождает огромное число воспалений в организме, в том числе в окрестностях нервных окончаний, и вызывает массу болезненных ощущений, которые часто становится невыносимыми для пациентов.

Помимо ослабления иммунитета и постоянной боли, пациенты испытывают две других серьезных проблемы – их постоянно тошнит, а пищеварительные органы "бунтуют", отказываясь переваривать любую еду. До недавнего времени ученые считали, что диарея и другие проблемы с желудком возникали у пациентов из-за сбоев в работе нервных клеток, управляющих работой гладких мускулов кишечника.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
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Ху и его коллеги выяснили, что на самом деле в этом были виноваты особые иммунные клетки-макрофаги, живущие на поверхности стенок кишечника, изучая то, как они реагируют на появление молекул химиотерапии в их питательной среде.

Как шутит Ху, его команду изначально интересовали не проблемы с кишечником и химиотерапия, а чесотка – непреодолимое желание чесать кожу. Подобные импульсы, как недавно выяснила его команда, вызываются особой группой макрофагов, на чьей поверхности присутствуют особые белковые выросты, рецепторы TRPV4.

Изучая эти клетки, ученые обратили внимание на то, что они присутствуют не только внутри кожи, но и на поверхности кишечника. Заинтересовавшись этим  совпадением, биологи проследили за тем, как эти макрофаги влияют на работу пищеварительной системы в разных обстоятельствах.

Женщина с онкологией на приеме у врача
© Fotolia / JPC-PROD
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Эти опыты неожиданным образом показали, что главным "возбудителем" диареи являются не нейроны вегетативной нервной системы, покрытые схожими рецепторами, а макрофаги, напрямую заставляющие стенки кишечника ускоренно сокращаться и выбрасывать из себя все содержимое.

Когда ученые заблокировали работу TRPV4 на поверхности макрофагов в кишечнике нескольких мышей, они перестали страдать от поноса даже при очень больших дозах химиотерапии. Их принудительное включение приводило к обратным последствиям — диарея усугублялась и животное начинало стремительно слабеть.

Подобные результаты опытов, как отмечают Ху и его коллеги, позволяют нам надеяться на то, что в ближайшем будущем медики смогут не только подавлять развитие проблем с пищеварением у раковых больных, но и гарантированно подавлять диарею у здоровых людей.

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