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РИА Наука
РИА Наука

Биотехнологи из США создали первые инсулиновые пилюли

22:0025.06.2018
0440
© Фото : Harvard SEASИнсулиновые таблетки, созданные в СШАИнсулиновые таблетки, созданные в США
© Фото : Harvard SEAS
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Медики из Калифорнии и Бостона создали инсулиновые таблетки, способные пережить "путешествие" через желудок и доставить нужное количество гормона в организм диабетика. Их описание было опубликовано в журнале PNAS.

Диабетические препараты
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ученые: новый тип инсулина поможет диабетикам избегать передозировки
"Если просто взять и выпить инсулин, то его молекулам придется преодолеть огромную массу препятствий перед тем, как они смогут проникнуть в кровоток. Мы создали своеобразный "швейцарский нож", в который встроены все необходимые инструменты для защиты инсулина от тех угроз, которые он встречает на своем пути", — заявил Самир Митраготри (Samir Mitragotri) из Гарварда (США).

По статистике ВОЗ, сегодня в мире насчитывается около 340 миллионов людей, страдающих от диабета. Большая часть из них вынуждена принимать по две или даже по 5-6 инъекций инсулина в день для того, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови. Инсулин является достаточно опасным гормоном и его передозировка в результате перехода на новую марку препарата может вызвать тяжелый ущерб здоровью или даже смерть в результате гиполикемии — резкого снижения доли сахара в крови.

В последние годы ученые предпринимают активные попытки создать безопасный аналог инсулина, обладающей схожей химической формулой, или такие системы ввода гормона в организм, которые защищали бы его от передозировки. К примеру, в начале 2013 года американские биохимики создали особую микрокапельницу-"медузу", которую можно ввести под кожу, где она будет медленно выделять инсулин на протяжении нескольких дней. 

Медики и сами пациенты, как отмечает Митраготри, давно мечтают о том, чтобы инсулин можно было принимать так же, как аспирин или любые другие таблетки. До настоящего времени это было невозможно, так как желудочный сок и ферменты, переваривающие белковую пищу, разлагали его молекулы еще до того, как их всасывали стенки кишечника.

Медицинские принадлежности для диабетика
© Depositphotos / Click_and_Photo
Ученые создали микрокапельницу-"медузу" для инъекций инсулина

Ученые из Гарварда и университета Калифорнии в Санта-Барбаре решили эту проблему при помощи двух вещей – оболочки, стойкой к действию желудочной кислоты, и особой субстанции, которую химики называют "ионной жидкостью".

Под этим словом ученые понимают смесь определенных солей, которая не содержит в себе ни одной молекулы воды, но при этом ведет себя, как жидкость, благодаря чрезвычайно низкой температуре плавления. Их, как предположили ученые, можно использовать в качестве своеобразной "жидкой" брони для инсулина, защищающей его от ферментов во время движения через кишечник.

Секрет ее работы, как объясняет Митраготри, заключается в том, что она по-разному ведет себя в среде с разным уровнем pH – в "кислом" желудке она остается стабильной и мешает его соку проникнуть внутрь, а в "щелочном" кишечнике ионная жидкость постепенно распадается и выпускает молекулы гормона.

Тест на уровень сахара в крови
© Fotolia / effkaz
Ученые: диабет отнимает у человека примерно девять лет жизни

Вдобавок, ионная  жидкость, как показали опыты на мышах, помогает молекулам инсулина проникнуть через  барьер между стенками кишечника и кровотоком, и стабилизирует молекулы гормона, позволяя таблеткам на его базе действовать около 12 часов и храниться около двух месяцев в аптечке даже при комнатной температуре.

Как надеются Митраготри и его коллеги, их таблетки пройдут все фазы клинических испытаний и опытов на животных в самое короткое время, и появятся в аптеках уже в ближайшие несколько лет. Большие надежды на это дает то, что два компонента ионной жидкости — витамин В4 и гераниевая кислота — уже используются в качестве пищевых добавок, что упростит проверку этих таблеток на токсичность.

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