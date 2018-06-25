Перед запуском у грузового "Прогресса МС-09" проверили солнечные батареи

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Солнечные батареи космического грузовика "Прогресс МС-09" проверили на Земле, чтобы избежать возможных проблем во время его полета к МКС.

"Испытания предусматривают раскрытие панелей солнечных батарей и их осмотр, с последующим облучением специальными светильниками с контролем величины тока по бортовой кабельной сети корабля, которое подтверждает целостность цепей и работоспособность важнейших элементов системы электропитания "Прогресс МС-09", — отмечается в сообщении Роскосмоса.

Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 10 июля 2018 года.

Как сообщалось ранее, один из предыдущих транспортных кораблей, "Прогресс МС-04", потерпел аварию вечером 1 декабря 2016 года над безлюдной гористой местностью в Туве. Согласно циклограмме полета, на грузовике раскрылись навигационные антенны, но не успели раскрыться солнечные батареи, что подтверждалось словами комментатора НАСА в подмосковном Центре управления полетами.

Кроме того, специалисты вынуждены были изменить конструкцию кронштейна крепления солнечных батарей после того, как у пилотируемого корабля "Союз ТМА-17М", запущенного к МКС в июле 2015 года, было выявлено их заклинивание. Было выяснено, что при определенном изменении давления во время вывода на орбиту кронштейны крепления солнечных батарей могут на 0,8-1,5 миллиметров изменить свое положение. Тесты на Земле показали, что при этом возможно незначительное заклинивание. По заключению комиссии такое заклинивание может происходить далеко не всегда, но принято решение о доработке конструкции, что и было сделано.