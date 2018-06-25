Найден способ заблокировать распространение четырех видов рака

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ученые из Орегонского университета науки и здоровья разработали препарат, который блокирует распространение четырех видов рака: молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Препарат под названием KBU2046 опробовали на мышах, у которых был рак предстательной и молочной желез человека, а также рак кишечника и легких.

При пероральном введении KBU2046 подавил метастазы и уменьшил разрушение кости. При этом ученые добились минимизации побочных эффектов и токсичности.

По словам доктора Раймонда Бергана, руководящего исследованием, принцип работы препарата заключается в изменении фосфорилирования белка HSP90β.



"Лекарство работает таким образом, что, связываясь с протеином, оно останавливает движения клеток, но не оказывает никакого побочного влияния на белок", — рассказал ученый.

По словам Бергана, у команды ушли годы, чтобы понять, как реализовать этот механизм. Он считает, что их направление на данном этапе более перспективно, чем поиск лекарств от рака, так как при раннем диагнозе их препарат остановит размножение раковых клеток и спасет человеку жизнь. В будущем ученый планирует добиться разрешения испытать препарат на людях.