Китайский фермер нашел окаменелости черепахи юрского периода

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ПЕКИН, 23 июн — РИА Новости. Фермер из муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая нашел камень, похожий на панцирь черепахи, оказалось, что это окаменелости животного возрастом более 150 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.

Местный житель Лю Чанъюй в начале июня нашел в округе Цицзян "камень", по форме напоминающий панцирь черепахи.

Дочь мужчины опубликовала фотографии в социальной сети, которые быстро распространились и привлекли внимание местных властей.

Палеонтологи, приглашенные районным департаментом земельных ресурсов, подтвердили, что находка — окаменелости змеиношеей черепахи из юрского периода.

Сообщается, что останки будут выставлены в местном геологическом музее.